Replica X Factor 2019 seconda puntata audizioni: i momenti più belli

Audizioni X Factor 2019 seconda puntata, replica o streaming: i momenti da vedere assolutamente.

Questa sera, su TV8, va in onda la replica della seconda puntata di Audizioni di X Factor 2019. Un appuntamento imperdibile per i fan del programma che finalmente potranno vedere come sono andate avanti le selezioni di XF13. Se nel corso della prima puntata abbiamo avuto tante sorprese, anche per questo secondo appuntamento ci sono stati dei momenti veramente molto interessanti e noi abbiamo selezionato le esibizioni che non potete proprio perdervi!

Audizioni X Factor 2019 seconda puntata: i momenti più belli in replica o in streaming

Se non avete visto né la replica di questa sera, né la diretta della seconda puntata di X Factor 2019 dovreste cercare di recuperare vedendo almeno questi momenti pazzeschi di XF13.

Sissi: giovanissima, intimidita, ma anche un po’ pazzerella. Silvia sale sul palco e sconvolge tutti con una straordinaria interpretazione di Dal Verde di Calcutta. Certo, nella presentazione ha dichiarato di avere dentro di sé almeno 50 Sissi che litigano, ma alla fine un po’ di follia è sinonimo di genio no?

Nicola Cavallaro: voce graffiante, una storia pazzesca da ex parà, oggi medico e cantante. Nicola affascina i giudici, ma quando canta c’è qualcosa che non torna: “È come se ci avessi allontanato con questa esibizione” dichiara Samul e Malika con uno stile tutto suo, aggiunge: “È come se mi avessi portata fuori a cena in un ristorante romanticissimo, passiamo una serata pazzesca e poi mi limoni con i denti”.

Emanuele: “Io canto un brano che si chiama Carote”. Cattelan da dietro le quinte lo prende in giro. I giudici sentono il titolo della canzone e ridacchiano sotto i baffi. Peccato che non ci sia niente da ridere perché Emanuele con questa canzone ha spettinato e sconvolto tutti. Un inedito pazzesco.

Elisa la Vocal Coach: Malika quest’anno è dotata di una cattiveria (giustificata) molto interessante. Quando Elisa sale sul palco facendo una versione tra l’horror e lo psichedelico di una canzone di Beyoncée, il giudice di X Factor 13 non si trattiene e dichiara: “Non credo tu possa insegnare a cantare a nessuno”. Zac.

