Verissimo, Adriana Volpe: “Magalli mi ha profondamente ferito”

Adriana Volpe a Verissimo: le parole di Giancarlo Magalli su di lei, la verità dopo la chiusura di Mezzogiorno in famiglia.

Le interviste del pomeriggio di Canale 5 nella cornice di Verissimo con la straordinaria conduzione di Silvia Toffanin proseguono. Nella giornata di oggi troviamo Adriana Volpe che apre il suo cuore alla conduttrice del talk show e racconta come si sente ora, dopo che è stato cancellato Mezzogiorno in Famiglia su Rai 2. Adriana ha ricevuto anche delle parole poco carine nei suoi confronti da parte del collega di lavoro Giancarlo Magalli e alla Toffanin, Adriana Volpe, racconta che era convinta che lui fosse una persona straordinaria con cui lavorare, ma tutto non è andato secondo i piani.

Adriana Volpe: la verità su Giancarlo Magalli

“Io non voglio stare simpatia a tutti – dichiara la Volpe, ma aggiunge – Credo che il rispetto sia dovuto a tutti”. La Volpe e Magalli hanno lavorato insieme per circa 8 anni. Ma dal terzo anno, a detta sempre della conduttrice, già dal quel momento lui tentava continuamente di cambiare la sua squadra. Inoltre pare che Giancarlo Magalli abbia rivolto anche delle frasi molto poco carine alla donna. Commentandole con la Toffanin ha dichiarato che quelle frasi l’hanno ferita profondamente, hanno ferito anche suo marito e la sua piccola figlia che quando potrà usare il web da sola troverà queste frasi tremende da una persona come Giancarlo Magalli che, dichiara Adriana, frasi così da lui non te lo aspetti. Ora però, anche se si è chiusa la porta di Mezzogiorno in Famiglia, Adriana Volpe è pronta a ricominciare e ci sono anche tante possibilità per lei: “Sono Serena mi hanno contattato in tanti e sono più che pronta ad iniziare una nuova strada ricca di crescita e di opportunità”.

Verissimo, il retroscena sul litigio con Magalli

Adriana Volpe è stata un vero e proprio fiume in piena con Silvia Toffanin. Non soltanto, infatti, la conduttrice della Rai ha spiegato quanto alcune dichiarazioni di Magalli l’abbiamo profondamente ferita, ma ha anche spiegato, per la prima volta, il retroscena sul loro litigio. Ecco. Stando a quanto dichiarato dalla Volpe, la ‘miccia’ sarebbe stata una battuta, detta a fin di bene, dalla sua collega de I Fatti Vostri.

