La cantante Alessandra Amoroso è stata la destinataria di una clamoroso e duro attacco partito da una sua ‘collega’: ecco cos’è accaduto e di chi parliamo.

Un nome, una garanzia: Alessandra Amoroso. Da quando è terminato il suo percorso ad Amici, riuscendo anche a vincerne l’edizione dell’epoca, la cantante salentina ha cavalcato l’onda del successo. Ed ancora adesso, nonostante siano passati più di 10 anni dal suo debutto nel mondo della musica italiana, la giovane detiene un successo davvero smisurato. Purtroppo, non si può piacere a tutti. Infatti, in un’intervista per Leggo, una sua ‘collega’ le ha lanciato un clamoroso e duro attacco. Ecco cosa è accaduto. E, soprattutto, chi si è ‘scagliata’ contro la bella cantante salentina.

Il duro attacco nei confronti di Alessandra Amoroso

Il tutto è accaduto nel mesi di giugno scorso. Quando Alessandra Amoroso, insieme ai Big della canzone italiana, ha preso parte ai Music Award nell’Arena di Verona. Con le sue esibizioni e la sua voce grintosa, la cantante salentina ha incantato tutti. Come sempre, d’altronde. Tuttavia, in un’intervista per Leggo, un personaggio dello spettacolo e, soprattutto, una voce stellare della musica italiana le ha lanciato un duro attacco. Di chi parliamo? Di Donatella Rettore. Ebbene si. È proprio la regina de ‘Kobra’ che ha clamorosamente espresso il suo parere sull’ex vincitrice di Amici. Lasciandosi andare, tra l’altro, a delle considerazione non tanto piacevoli. Secondo la Rettore, infatti, la giovane Amoroso dovrebbe ritornare a studiare a causa di un suono troppo ‘nasale’ della sua voce. Ma non solo. Perché, stando a quanto si evince dall’intervista, Donatella sarebbe letteralmente meravigliata di tale risultato. Dal momento che in numerosi talent, tra cui Amici stesso, vi sono degli ottimi insegnanti che basano il proprio operato proprio per evitare un suono del genere. Così come è capitato anche a lei ai tempi di Tale e Quale Show. Secondo la cantante, infatti, la voce dovrebbe essere dolce, ‘suadente’. Proprio come quella di leggende italiane. Tra cui: Mina, Milva ed Iva Zanicchi.

