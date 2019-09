Anticipazioni Amici Celebrities 2019: cosa succederà nella prima puntata

Amici Celebrities 2019 prima puntata anticipazioni: ospiti e cosa succederà

C’è grande attesa per la prima puntata di Amici Celebrities 2019 il talent pensato da Maria De Filippi come uno spin-off del più classico Amici. Inizia a questa sera la sua prima puntata, sabato 21 settembre 2019, e alla conduzione troviamo Maria De Filippi, anche se già sappiamo che successivamente il suo posto verrà concesso a Michelle Hunziker. Quali sono le anticipazioni sulla prima puntata di Amici Celebrities 2019? Tantissime a cominciare dagli ospiti, la giuria, le squadre e qualche gustoso retroscena.

Anticipazioni Amici Celebrities 2019 prima puntata

Come prima cosa ormai sappiamo che i concorrenti famosi di Amici Celebrities sono stati divisi in due Team: la squadra bianca, capitanata la Giordana Angi e la squadra blu capitanata da Alberto Urso. A giudicarli troveremo Platinette, Giuliano Peparini e Ornella Vanoni. A loro l’arduo compito di valutare l’esibizione dei vip e valutare chi potrà proseguire la corsa verso la vittoria di Amici Celebrities e chi no. Gli ospiti della serata sono svariati e anche se finora ne sono stati annunciati soltanto due, non è escluso che ci sia qualche comparsata dell’ultimo minuto. Per ora comunque le celebrità che verranno in veste di ospite ad Amici Celebrities 2019 nella prima puntata di sabato 21 settembre sono il cantante e rapper J-Ax e la cantante ed ex partecipante di X Factor non dimentichiamolo Giusy Ferreri. Accanto a Giordana Angi e Alberto Urso poi dalle anticipazioni sappiamo che ci saranno anche Andreas Muller e Sebastian Melo Taveira che sono stati vincitori del Talent e del Premio della critica nella sedicesima edizione di Amici. Due tutor cantanti quindi e due tutor dedicati al ballo e alla danza. Per ora c’è grande riserbo e le anticipazioni quindi sono piuttosto vaghe, ma siamo certi che la prima puntata di questo reality sarà assolutamente super interessante ma anche all’insegna del divertimento e del sorriso come ogni programma del sabato sera che si rispetti.

