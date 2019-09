Giudici Amici Celebrities 2019: chi valuterà i VIP in gara questa sera

Amici Celebrities 2019 giudici prima puntata: chi sono e cosa sapere sui vip in gara.

Inizia questa sera la nuova edizione di Amici Vip. 2019, un programma di Maria De Filippi che porta il pubblico a casa a scoprire talenti nascosti da parte di vip che già abbiamo conosciuto per altre doti, indipendentemente dal canto o dal ballo. Tanti i concorrenti famosi che vedremo sfidarsi sotto la direzione di Maria De Filippi, ma c’è anche chi dovrà giudicare e finalmente abbiamo scoperto chi sono i giudici di amici celebrities 2019.

Giudici e concorrenti Amici Celebrities 2019: chi ci sarà?

I concorrenti di Amici Celebrities sono divisi in due squadre: la squadra blu guidata da Alberto Urso come coach e la squadra bianca guidata da Giordana Angi. In quest’ultima squadra troviamo Martin Castrogiovanni, Ciro Ferrara, Filippo Bisciglia, Pamela Camassa, Massimiliano Varrese e Cristina Donadio. Mentre nella squadra di Alberto Urso ci sono Joe Bastianich, Emanuele Filiberto, Laura Torrisi, Chiara Giordano, Raniero Monaco di Lapio, Francesca Manzini. A giudicare le loro esibizioni come abbiamo detto ci sono tre vip:

Platinette: nome d’arte, se così si può dire, per Mauro Coruzzi conduttrice radiofonica, opinionista. È molto famosa nel mondo dello spettacolo e l’abbiamo già vista anche impegnata proprio a giudicare le prove del Talent Classico di Amici di Maria De Filippi.

Ornella Vanoni: ha letteralmente scritto e fatto la storia della musica italiana e quindi chi meglio di lei può senza dubbio giudicare le esibizioni dei Vip in gara ad Amici Celebrities.

Giuliano Peparini: è un coreografo di fama internazionale nonché regista teatrale che ha già collaborato con Maria De Filippi e con il suo programma Amici, proprio per dar vita a delle coreografie pazzesche all’interno del programma della padrona di casa

Saranno quindi loro tre a giudicare i vip in gara e a decretare chi potrà passare il turno e chi no.

