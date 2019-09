Belen Rodriguez cambia look: addio al vecchio taglio, ora la showgirl argentina è irriconoscibile.

Festa grande, ieri, per Belen Rodriguez. La sexy argentina ha compiuto 35 anni, e per lei sono arrivati gli auguri e i regali delle persone più importanti della sua vita. Ma un ‘regalo’ speciale lo ha fatto anche lei ai suoi fan. La bellissima moglie di De Martino si è mostrata in un look completamente diverso. Addio al vecchio taglio. Siete curiosi di vedere cosa ha fatto ai capelli? Ve lo mostriamo noi!

Belen Rodriguez cambia look: addio al vecchio taglio, i capelli diventano corti!

Tutti conosciamo Belen Rodriguez. È una delle donne più belle del mondo dello spettacolo, amate e desiderata da tantissimi uomini. Ma se cambiasse taglio di capelli? Belencita ha spesso scelto diversi colori per la sua chioma, dal biondo, al nocciola, fino al nero. Ma i suoi capelli sono sempre stati lunghi. Fino a qualche ora fa, quando la Rodriguez si è mostrata con un taglio del tutto inedito. Siete curiosi di vederla col nuovo look? Ecco il post pubblicato su Instagram:

Semplice acconciatura ‘ingannevole’ o nuovo taglio? Quel che è certo è che Belen è davvero irresistibile, anche con il nuovo look. “Un compleanno con un po’ di classe”, è questa la didascalia che la Rodriguez accompagna allo scatto, in cui si mostra con un caschetto corto, cappello e look total black. Sarà davvero questa la sua vera chioma? Non ci resta che attendere le prossime foto e video della showgirl. Che, in qualsiasi salsa, resta una delle donne più belle della tv. Auguri Belen!