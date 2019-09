Il Cacciatore di Giganti, chi è la principessa Isabelle?

Chi è Eleanor Tomlinson l’attrice che interpreta La Principessa Isabelle nel film Il Cacciatore di Gigante.

Va in onda questa sera su Italia 1 il film Il Cacciatore di Giganti, un film del 2013 del genere fantasy e avventura che dura 114 minuti e che ha ottenuto un grandissimo successo di pubblico. Se non avete quindi idea di cosa fare o cosa guardare questa sera in televisione questo film potrebbe essere la scelta giusta. Anche perché l’attrice che interpreta la Principessa Isabelle è bellissima. La conoscete?

Trama Il Cacciatore di Giganti: cosa sapere sul film di questa sera

La trama de Il Cacciatore di Giganti vede Jack, un contadino che vive nel regno del re Bramw, il padre della principessa Isabelle. Da bambini Jack e Isabelle erano entrambi molto attratti da una leggenda locale che raccontava di come i monaci violarono alcune leggi della magia per produrre dei fagioli magici in grado di far nascere una pianta che sarebbe arrivata fino al cielo per collegarsi a Dio. Quando però la salirono i monaci non trovarono il Paradiso, ma Gantua, un regno abitato da giganti. Nel film La Principessa Isabella è di una bellezza incredibile ed è interpretato da Eleanor Tomlinson. Ma chi è?

Chi è Eleanor Tomlinson, l’attrice de Il Cacciatore di Giganti

Eleonor classe 1992 è un attrice britannica che debutta nel mondo della TV a 15 anni per un film tv inglese Falling. Dopo due anni però inizia la sua carriera di successo e ottiene una parte nel film L’illusionista con Edward Norton e Jessica Biel. Nel 2010 interpreta un personaggio marginale nel film Alice’s in Wonderland di Tim Burton e nel 2013 invece la troviamo nel film Educazione Siberiana di Gabriele Salvatores e poi ne Il Cacciatore di Giganti appunto di Bryan Singer. Nel film è doppiata da Gemma Donati, diventata famosa soprattutto per aver dato voce a Musa nella serie animata delle Winx e Ashley Tisdale nella serie di Disney Channel Zack e Cody al Grand Hotel e nel film High School Musical.

Per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo clicca qui!