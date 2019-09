Elisa Isoardi, il gesto non passa inosservato: c’è del tenero tra loro? Forse non tutti l’avranno notato, ma alcuni sì ed hanno anche detto la propria sulla vicenda…

Elisa Isoardi è molto impegnata con La Prova del Cuoco in questo periodo: la conduttrice è molto entusiasta per il suo ritorno in tv dopo la pausa estiva e sta mettendo il meglio di sé in questa nuova avventura. Non bisogna dimenticare, però, che presto la bella conduttrice sarà alle prese anche con un’altra sfida. Una sfida nuova, inedita. Ricordate che Milly Carlucci le chiese di partecipare a Ballando con le stelle? Ecco, la sua risposta è stata affermativa, anche se non senza qualche tentennamento. La conduttrice da La Prova del Cuoco non si sentiva pronta per una prova del genere e voleva rifletterci. Ma poi ha accettato.

Elisa Isoardi e il gesto che non passa inosservato: c’è del tenero?

Vi chiederete a chi ci stiamo riferendo. Ebbene, forse non tutti l’avranno notato, ma alle foto che pubblica Elisa Isoardi c’è quasi sempre un ‘mi piace’ o un commento di Samuel Peron. L’ultimo di questi recita una frase che ha fatto letteralmente impazzire il pubblico: “Come sta la ‘mia’ ballerina?”. Ecco, quel ‘mia’ sarà sicuramente dovuto al fatto che la conduttrice è stata assegnata a lui. E viceversa. Tuttavia, sappiamo bene che quando si scrive ‘mia’, probabilmente, dietro potrebbe esserci qualcosa di tenero. No? E poi, tutto quell’interesse, tutta quell’apprensione nel chiedere come sta. Qualcuno ci ha fatto caso su Instagram. Infatti, alcuni follower hanno risposto al suo commento: “Non vedo l’ora di assistere alle performance di Elisa a “ballando con le stelle”, abbinata al grande professionista che sei Tu. Elisa, secondo me, sarà molto brava e si impegnerà moltissimo 😍😍 Mette tutta se’ stessa per dare sempre il meglio di sé”.

Il ballerino scelto per Elisa Isoardi è molto apprezzato dalle donne. In tante scrivono: “Tu sei il mio preferito”, quando lo vedono a Ballando con le stelle. Insomma, tra di loro c’è del tenero? Vorremmo tanto saperne di più, ma non possiamo che aspettare quello che succederà.

