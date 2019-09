Elisa Isoardi, l’attesissima reazione della conduttrice: a Live Non è la D’Urso attaccano Salvini e lei non può…

Elisa Isoardi guarderà Live Non è la D’Urso con Matteo Salvini pronto a farsi bersagliare dalle cinque sfere? Bella domanda. Molto probabilmente, sì. Ma nessuno può averne la certezza. In tanti, però, non aspettano altro che una reazione della bellissima conduttrice alle critiche che riceverà Matteo da parte dei personaggi invitati dalla padrona di casa, Barbara D’Urso. Non sarà una serata facile per l’ex vice premier italiano. Tuttavia, non è uno che viene meno quando si tratta di ‘affrontare’ qualcuno. Così, ha accettato l’invito e si è detto disposto a sentirsene dire di tutti i colori.

Elisa Isoardi, la reazione alle accuse mosse contro Salvini

Una reazione da parte di Elisa Isoardi dovrebbe esserci. Un commento, un post, un piccolo riferimento mentre è tra i fornelli de La Prova del Cuoco. Insomma, qualcosa dovrebbe arrivare quasi certamente. Non possiamo pensare che Elisa non guardi il programma e non sia neanche un po’ incuriosita da quello che succederà durante la trasmissione al suo ex fidanzato.

Certo, è una storia vecchia. Ne è passata di acqua sotto i ponti. Elisa è tutta concentrata sul suo lavoro, sulla sua trasmissione. Ha accanto il suo Zenit, il tenero cagnolino che non la molla un attimo. Dell’amore, come ha dichiarato in una recente intervista, per il momento non ha bisogno. Le basta il suo cagnolino. Certo, non immaginiamo mica che voglia tornare con Matteo Salvini, ma bisogna ammettere che la loro è stata una relazione importante ed anche molto chiacchierata. Per cui, almeno una piccolissima reazione da parte della conduttrice è ipotizzabile. Di sicuro saremo qui per raccontarvela e per leggere i vostri commenti sulla vicenda. Come reagirà Elisa Isoardi ai ‘colpi’ sferrati a Matteo Salvini durante Live Non è la D’Urso? Aspettiamo insieme, con ansia…