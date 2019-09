Taylor Mega è ritornata a parlare sui social ed ha lanciato una dura e clamorosa stoccata ad Erica Piamonte: ecco cosa è accaduto sui social.

Sono giorni che, ormai, non si fa che parlare di questo: il bacio tra Taylor Mega e Giorgia Caldarulo. La notizia bomba, lanciata da Riccardo Signoretti, ha ‘scosso’ un po’ tutti. In particolare, Erica Piamonte. È proprio con lei, infatti, che la bella influencer di Udine aveva legato particolarmente all’interno della casa del Grande Fratello durante le sue poche settimane di permanenza. Tanto da far pensare, addirittura, che tra le due ragazze non ci fosse soltanto una semplice amicizia. E, a convalidare tale tesi, ci sono state le dure parole che Erica, appena appresa la notizia della relazione di Taylor con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha espresso su Instagram. Ecco. A distanza di qualche giorno, questa volta è la bella Mega a lanciare una dura stoccata ad Erica. Ecco cosa dice al riguardo.

Erica Piamonte, la dura stoccata di Taylor Mega: “Dov’eri quando venivi a Milano?”

Subito dopo il furioso sfogo che Erica Piamonte aveva avuto nei confronti di Taylor Mega in merito al bacio dell’influencer con Giorgia Caldarulo, la giovane di Udine aveva già deciso di mettere le cose in chiaro. Infatti, tramite alcune Instagram Stories, Taylor aveva dichiarato di non avere alcuna intenzione di rispondere alla giovane Piamonte su Instagram e, quindi, via social. Piuttosto, avrebbe tentato di avere un colloquio con lei da vicino come tutte le persone mature. Tuttavia, a pochi giorni da questa ‘richiesta’, Taylor lancia una chiara e dura stoccata ad Erica. Stanca di essere additata come la ‘traditrice’, la giovane influencer ‘accusa’ la Piamonte di aver avuto anche lei qualcosa da nascondere quando, giunta a Milano, non alloggiava da lei. Ed, infine, conclude: “Si parla di tradimento quando c’è una relazione in corso, non quando c’è solo un’amicizia”. Come reagirà, a questo punto, la toscana?

Per ulteriori news su Taylor Mega –> clicca qui