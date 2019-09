Verissimo, l’annuncio sconvolgente in diretta: “Mi ritiro dalle scene”

Silvia Toffanin, Verissimo: oggi Francesca Piccinini farà una rivelazione incredibile in diretta.

Sarà una puntata molto intensa quella di sabato 21 settembre 2019 di Verissimo. Silvia Toffanin avrà tanti ospiti in studio e fra loro anche qualcuno che farà una dichiarazione clamorosa. Si tratta di Francesca Piccinini ex campionessa del mondo di pallavolo che ha deciso di scegliere proprio il salotto della Toffanin per annunciare il suo ritiro dal mondo della pallavolo.

Francesca Piccinini: “Mi ritiro dalla pallavolo”

Francesca Piccinini appende così le ginocchiere al chiodo e, in esclusiva a Verissimo, ha annunciato il suo ritiro. Alla Toffanin, l’ormai ex pallavolista ha dichiarato che non ha nessun rimpianto. Ha vissuto un sogno, ma ora secondo lei è arrivato il momento di dire basta e iniziare una nuova avventura con tante altre emozioni. Francesca spiega: “È stata una scelta difficile, ma ormai ha 40 anni. La Piccinini si porta a casa la settima Coppa dei Campioni, vinta qualche mese fa, e dichiara: “Mi mancheranno le sensazioni e le emozioni prima di ogni match, come mi mancherà l’adrenalina dopo le vittorie. Ma cercherò queste sensazioni altrove. Credo sia la decisione più giusta, anche se sono molto frastornata – continua a dire l’atletla – Questo sport, la pallavolo, mi ha aiutato a diventare la donna che sono oggi”. Il futuro per Francesca Piccinini quindi è ancora incerto, ma siamo assolutamente sicuri che in futuro la vedremo ancora accanto al campo di pallavolo. Ma questa volta magari ad allenare le bambine per farle crescere nel mondo dello sport. Del resto la voglia di diventare mamma per la Piccinini è forte, ma allo stesso tempo è difficile trovare con chi fare famiglia. Insomma Francesca approda a Verissimo con una novità e una speranza: iniziare una nuova avventura come mamma e allenatrice magari delle bambine.

Per ulteriori news sui personaggi dello spettacolo –> Clicca qui