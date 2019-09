Giuliano Peparini Amici Celebrities: oggi è un affermato ballerino e coreografo, ma in passato il nuovo giudice del talent di Canale 5 ha sofferto molto.

Giuliano Peparini Amici Celebrities: da sei anni è uno dei volti più popolari e amati di Amici. Grazie anche alle sue coreografie innovative e molto suggestive, il ‘serale’ del talent di Canale 5 ha fatto un ulteriore salto di qualità. E lui si è calato perfettamente nel ruolo, interpretando alla perfezione le esigenze del programma come dei suoi ragazzi. Ha sempre detto di voler essere un compagno e non un dittatore, lo ha dimostrato esaltando le doti di tutti i giovani ballerini. Ma Giuliano, oltre ad essere il fratello maggiore di Veronica Peparini, che fa parte del cast storico, è una persona speciale. Scopriamo meglio uno dei nuovi giudici di Amici Celebrities che inaugurerà la sua prima stagione questa sera, 21 settembre.

Giuliano Peparini Amici Celebrities: quanta sofferenza per la sua passione

Classe ’73, romano doc, Giuliano Peparini ha conosciuto la passione per la danza fin da piccolo. La sua famiglia lo ha sempre appoggiato, ma nel suo quartiere, popolare e periferico della Capitale, l’atmosfera era pesante. In pochi vedevano bene un ragazzo che aveva in testa solo il ballo. Così è cresciuto come il Billy Elliott del famoso film. Ma ancora più di lui è stato vittima di bullismo. Come aveva raccontato al quotidiano ‘Il Messaggero’, quelli del suo quartiere lo prendevano spesso a botte e non c’era mai nessuno a difenderlo. Ne ha prese tante e tante sono state anche le delusioni. All’audizione presso il Teatro dell’Opera di Roma, il direttore confessò al padre che lo vedeva troppo grasso.

Giuliano però non si è mai perso d’animo. A sedici anni si è trasferito negli Stati Uniti, appena maggiorenne è entrato a far parte dell’American Ballet Theatre. Solo quando si è affermato ha deciso di tornare in Europa: prima in Francia, come primo ballerino del Ballet National de Marseille. Poi finalmente anche in Italia, anche come coreografo di produzioni importanti. Sua è ad esempio quella per Romeo e Giulietta – Ama e cambia il mondo, ma anche per Lo Schiaccianoci al Teatro dell’Opera di Roma. Dal 2013 è entrato nel cast di Amici come direttore artistico e ora è il nuovo giudice di Amici Celebrities. Della sua vita privata conosciamo poco: vanta più di 300mila follower su Instagram, 110mila su Facebook e 30mila su Twitter. Non è sposato e non ama la luce dei riflettori del gossip. In compenso è un cultore della palestra e della perfetta forma fisica.

