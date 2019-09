In una recente intervista, Lidia Schillaci si è confessata a cuore aperto raccontando, così, il dramma familiare di cui è stata protagonista.

È, senza alcun dubbio, una delle concorrenti dell’attuale edizione di Tale e Quale Show più apprezzate ed amate. Lidia Schillaci, dapprima nei panni di Lady Gaga (nella prima puntata) e poi di Adele (nella puntata di ieri), ha letteralmente impressionato tutti. Una papabile vincitrice del talent, insomma. Tuttavia, non è tutto oro ciò che luccica. Perché, in una recente intervista per Diva e Donna, la cantante ha raccontato un particolare momento della sua vita. Anzi, per dirla meglio: un vero e proprio dramma accadutole durante la sua infanzia. Dramma che, ovviamente, l’ha profondamente colpita, turbata e cambiata. Ma vediamo nel minimo dettaglio cosa racconta sulle pagine del giornale.

Lidia Schillaci: il dramma che ha cambiato la sua vita

Oltre al coltivare la passione per la musica, passione che, a quanto pare, Lidia Schillaci ha riscoperto sin da bambina, la cantante, proprio durante la sua infanzia, ha vissuto un vero e proprio dramma familiare. A raccontarlo, probabilmente per la prima volta, è la diretta interessata sulle pagine di Diva e Donne. È proprio grazie all’opportunità datole dal settimanale che la concorrente dell’attuale edizione di Tale e Quale Show si è confessato a cuore aperto. Raccontando, così, quel particolare evento che ha fortemente caratterizzato la sua vita. All’età di quattro anni, Lidia, insieme alla sua famiglia composta da mamma, un fratello più piccolo di lei di un anno e una bambina che ancora doveva nascere, ha subìto l’abbandono del padre. E così, si è ritrovata costretta a trasferirsi da Palermo, città in cui vivevano, a Castellamare del Golfo, dove vivevano i suoi nonni. Saranno stati degli anni davvero duri per lei, com’è giusto che sia. Tuttavia, racconta Lidia, che, con il passare degli anni, l’uomo si è rifatto vivo. Ed ha cercato, in tutti i modi, di riacquistare la fiducia della sua famiglia. Attualmente, conclude la giovane Schillaci, vivono un normale rapporto tra padre e figlia. Anche se non nasconde che il dolore è stato davvero molto forte.

