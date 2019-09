Live Non è la D’Urso, clamoroso: chi ci sarà nelle sfere per attaccare Matteo Salvini, ospite della prossima puntata del talk.

Domenica 22 settembre ci sarà la seconda puntata di Live Non è la D’Urso. Il talk show di Barbara D’Urso ha ‘traslocato’ dal mercoledì sera all’ultimo giorno della settimana. Ma nonostante le tante novità dello show, uno dei momenti più attesi della puntata resta il ‘gioco delle sfere’. Se nella prima puntata ad affrontare i 5 opinionisti è stata Pamela Perricciolo, domani sarà la volta del leader della Lega Matteo Salvini. Ma chi ci sarà nelle temutissime sfere? Ve lo sveliamo subito!

Matteo Salvini contro tutti. No, non parliamo di politica. L’ex Ministro degli Interni sarà il prossimo super ospite di Live Non è la D’Urso, nella seconda puntata che andrà in onda domani sera. Il leader della Lega dovrà affrontare le temutissime 5 sfere: 5 personaggi della tv, in genere opinionisti, ‘attaccheranno’ Matteo con domande pungenti. Ma chi saranno gli ‘sferati’ della prossima puntata? Dagospia ha anticipato i nomi di due dei 5 personaggi che affronteranno Salvini. E se il buongiorno si vede dal mattino, in studio saranno scintille. Tra gli sferati ci saranno Asia Argento e Alba Parietti. La prima si è scontrata varie volte con Salvini in passato, la seconda, notoriamente di sinistra, non ha mai avuto bellissime parole per il leader della Lega. Come andrà a finire? Noi ci aspettiamo fuoco e fiamme! Non perdete l’appuntamento con Live, domenica 22, in prima serata su Canale 5.