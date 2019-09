Dopo l’annuncio di Emma Marrone del ritiro dalle scene, giunge la reazione di Marco Bocci: la sorprendente dedica al miele su Instagram.

L’annuncio del ritiro dalla scene di Emma Marrone ha completamente spiazzato tutti. A poche settimane dall’uscita del suo nuovo singolo ‘Io sono bella’, la cantante salentina è stata costretta a fermarsi per un problema di salute. È proprio per questo motivo che, appena appresa la notizia, numerosi sono stati i messaggi da parte dei suoi colleghi di incoraggiamento e, soprattutto, di forza. Tra tutti, non poteva affatto mancare quello di Marco Bocci. Ebbene si. Il famoso attore umbro, al quale Emma è stata legata per alcuni mesi, ha dedicato delle dolci parole all’ex vincitrice di Amici su Instagram. Ecco quanto scrive.

Marco Bocci, la dolce dedica per Emma Marrone su Instagram

Non ha specificato per quale motivo Emma Marrone ha deciso di allontanarsi dalla scena musicale. Ha un problema di salute, e questo conta per trasmetterle tutta la positività, energia e grinta affinché tutto vada per il meglio. Non a caso, come dicevamo precedentemente, appena appresa la notizia, moltissime persone dello spettacolo e tanti suoi colleghi hanno voluto scriverle un messaggio di incoraggiamento. Ne sono stati tantissimi. A partire da Carlo Conti durante la diretta di Tale e Quale Show. Maria De Filippi, ormai una seconda madre per la cantante salentina. Ed, infine, Marco Bocci. Come ricorderete, tra l’ex vincitrice di Amici e l’attore umbro c’è stato del tenero. È proprio per questo motivo che l’attuale marito di Laura Chiatti, appena saputa la notizia del ritiro della scena di Emma, ha voluto dedicarle un tenero e commovente post sui social. Non soltanto, infatti, l’attore ha commentato il post in questione della cantante con delle dolci parole:

Ma ha anche voluto dedicarle un’Instagram Stories:

Emma rompe il silenzio: il messaggio su Instagram

Dopo l’annuncio su Instagram, Emma è ritornata a scriverci dopo i numerosi messaggi ricevuto. Con una IG stories, la cantante salentina ha voluto ringraziare tutti coloro che, in questo momento particolare della sua vita, le sono accanto:

