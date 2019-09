Michelle Hunziker svela: comincia questa sera, 21 settembre, la nuova avventura della showgirl svizzera al fianco di Maria De Filippi ad Amici Celebrities.

Michelle Hunziker svela: inizia ufficialmente una nuova avventura professionale per la popolare conduttrice ad Amici Celebrities. La moglie di Tomaso Trussardi ha svelato di recente come è nata la convocazione da parte di Maria De Filippi e quale sarà il suo ruolo nel programma. Una novità assoluta per Canale 5 che dopo il successo decennale di Amici ha deciso di proporre anche una versione dedicata ai Vip. Sono stati divisi in due squadre: da una parte i Blu guidati come coach da Alberto Urso, vincitore dell’ultima edizione del talent. I Bianchi invece avranno come loro guida Giordana Angi, che nel 2019 è arrivata seconda alle spalle di Alberto. I dodici partecipanti si stanno allenando da settimane, per loro sarà una prima assoluta.

Potrebbe interessarti anche:

Michelle Hunziker Amici Celebrities: tutta l’attesa per il debutto

Michelle Hunziker per l’occasione ha deciso di dare un taglio, nel senso letterale del termine. Ha cambiato il suo look dopo 25 anni, presentandosi con una nuova acconciatura alle ultime prove prima di andare in onda. La tensione dei dodici concorrenti è anche la sua, perché pure per lei si tratta di un’avventura nuova. E Michelle non lo nasconde, postando un messaggio sul suo profilo Instagram che sa di incoraggiamento per sé e per gli altri: “Ieri sono andata a vedermi tutto il giorno il backtsage. Sarà bomba, vedere tutte queste celeb, con le loro fragilità, ma combattive…”.

E per lei comincia un periodo molto intenso in tv. Oggi la prima puntata di Amici Celebrities, con una staffetta inedita. Inizialmente infatti in studio ci sarà Maria De Filippi, anche perché Michelle è piena di impegni. Da lunedì 23 settembre infatti tornerà dietro al bancone di Striscia la Notizia in prima serata. Ma intanto sta anche registrando la seconda stagione di All Together Now, il talent che ha personalmente proposto a Medoiaset e che condurrà di nuovo insieme a J-Ax. La chiamata di Queen Mary però l’ha definita una sorpresa inattesa e per questo piacevolissima. Come funzionerà questa nuova coppia?

Per essere sempre aggiornato sui programmi TV clicca qui