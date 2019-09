Rosy Abate 2, anticipazioni terza puntata: l’inaspettata scelta di Leonardo spiazza tutti. Ecco cosa accadrà.

Rosy Abate è finalmente tornata in tv. La seguitissima serie con Giulia Michelini è approdata questa settimana su Canale 5 con la seconda emozionante stagione. Abbiamo visto già i primi due episodi: venerdì 27 settembre andrà in onda la terza puntata della fiction, che terrà tutti col fiato sospeso. Le anticipazioni sono davvero pazzesche. Se non avete paura degli spoiler, ecco cosa accadrà nella prossima puntata!

Rosy Abate 2, anticipazioni terza puntata: Costello ucciderà Rosy?

Venerdì 27 settembre andrà in onda la terza puntata di Rosy Abate 2, l’amatissima fiction con protagonista Giulia Michelini. La storia sembra essere arrivata a un punto di svolta. Le anticipazioni della prossima puntata sono davvero shockanti. Per Rosy non è un momento facile: la regina di Palermo è stata abbandonata dal figlio Leonardo , interpretato dal palermitano Vittorio Magazzù. Leonardo, infatti, ha deciso di voltarle le spalle: vuole stare dalla parte della donna che ama Nina e di Costello, l’uomo che vuole la testa di Rosy Abate, dopo le rivelazioni alla polizia sui traffici con i siciliani. Ora la donna dovrà stare molto attenta: Costello non si aspettava da lei un simile tradimento e ormai ha deciso: ordinerà ai suoi di uccidere Rosy. Che, nel frattempo, è dilaniata per la decisione del figlio Leonardo, che non ha esitato a schierarsi contro di lei. Ma come si evolverà questa complicata situazione? Costello riuscirà a uccidere Rosy? Per scoprirlo, dovrete seguire la prossima puntata! Appuntamento a venerdì 27 settembre, ore 21,20, su Canale 5.