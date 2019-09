Un clamoroso spoiler è spuntato per la terza puntata di Temptation Island Vip, Simone Bonaccorsi riceve una comunicazione ‘urgente’ da Alessia Marcuzzi.

Lunedì 23 Settembre andrà in onda la terza puntata di Temptation Island Vip. Il viaggio nei sentimenti delle sei coppie in gioco è entrato nel vivo, quindi. È proprio per questo motivo che, dopo un’anticipazione riguardante Anna Pettinelli e il suo fidanzato Stefano Macchi, sembra che le cose non si metteranno affatto bene anche per un’altra coppia. Parliamo, infatti, di Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito. Grazie ad un video pubblicato dal profilo Instagram ufficiale del programma, siamo a venuti a conoscenza di uno spoiler davvero pazzesco che riguarda proprio il più bello d’Italia. Curiosi di capire cos’è accaduto? Ve lo spieghiamo nel minimo dettaglio.

Temptation Island Vip, spoiler su Simone Bonaccorsi: la comunicazione ‘urgente’

Ebbene si. Il protagonista indiscusso di questo spoiler pubblicato dal profilo Instagram di Temptation Island Vip è Simone Bonaccorsi, fidanzato di Chiara Esposito. Prima, però, di passare in rassegna quanto si evince dal video in questione, è opportuno fare un breve riepilogo sul loro percorso all’interno del villaggio Is Morus Relais. I due ragazzi siciliani sono fidanzati da 10 mesi, anche se si conoscono sin dall’adolescenza. Entrambi decidono di partecipare al programma per mettere alla prova il loro amore. Dato che, già nel passato, Chiara aveva lasciato Simone per un altro. Ecco. Appena entrata nel villaggio, l’ex professoressa si è data subito ‘da fare’. Tanto da suscitare, più volte, le reazione del più bello d’Italia. A quanto pare, però, per la terza puntata le cose cambieranno. Perché, da quanto si evince dal video in questione, Alessia Marcuzzi farà a Simone una comunicazione davvero urgente. Sembrerebbe, infatti, che la sua fidanzata sia riuscita a giungere ad una consapevolezza. Ma, prima di raccontare al modello cosa è accaduto, la bella romana è costretta a fare vedere un video a Simone. Ovviamente, non sappiamo di che cosa si tratta nello specifico. Per scoprirlo, non ci resta che non perdersi l’appuntamento di lunedì 23 settembre.

