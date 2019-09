Serena Enardu e Pago sono una delle coppie di Temptation Island Vip, parla l’ex moglie del cantautore: ecco le ‘scottanti’ rivelazioni.

La seconda edizione di Temptation Island Vip è partita alla grande. Merito anche delle sei coppie in gioco. Ed, in particolare, una tra tutte. Parliamo, infatti, della coppia formata da Serena Enardu e Pago. I due sono fidanzati da circa 7 anni. E decidono di partecipare al reality show per testare, mettere alla prova il loro amore. Dato che, secondo l’ex tronista di di Uomini e Donne, il loro rapporto è caduto in una sorta di ‘monotonia’, ‘abitudine’. Ecco. A distanza di qualche settimana dalla messa in onda della prima puntata, ad esprimere il suo parere in merito alla partecipazione della coppia al programma è Miriana Trevisan, ex moglie del cantautore sardo. Ecco cosa dichiara al riguardo la showgirl.

Temptation Island Vip, parla l’ex moglie di Pago: rivelazioni inaspettate

Il percorso a Temptation Island Vip di Pago e Serena Enardu procede alla grande. Appena entrata all’interno del villaggio, l’ex tronista di Uomini e Donne ha immediatamente legato con il single Alessandro. Lasciandosi andare, quindi, a delle confessioni davvero sconvolgenti sul suo rapporto con il cantautore. Suscitando, com’è giusto che sia, delle reazioni da parte del suo compagno. E infatti, proprio in merito a questo, in una recente intervista per Novella 2000, l’ex moglie del cantautore, Miriana Trevisan, ha espresso il suo parere al riguardo. Lasciandosi andare, come dicevamo precedentemente, a delle rivelazioni sorprendenti. La showgirl, infatti, nell’intervista non solo ha dichiarato di apprezzare il comportamento del suo ex marito. Definendolo un uomo elegante e matura. Ma si è espressa anche su Serena Enardu. Stando a quanto si legge sul giornale, infatti, Mirian avrebbe dichiarato di non aver mai conosciuto l’ex tronista, ma di averla soltanto intravista in qualche occasione. Proprio per questo motivo, quindi, non ha alcuna intenzione di ‘giudicare’ lei e il suo percorso all’interno del programma. Chissà, se Serena e Pago sono usciti insieme, sarà la volta buona per conoscerla seriamente? Staremo a vedere.

Per ulteriori news su Temptation Island Vip –> clicca qui