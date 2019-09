Giulia Michelini è la seconda ospite di questa seconda puntata di Verissimo: a Silvia Toffanin, l’attrice si lascia andare ad una clamorosa confessione.

Dopo Adriana Volpe, è il turno di Giulia Michelini ad entrare nello studio di Verissimo. È proprio l’interprete di Rosy Abate che, dato il successo della seria, si lascia andare ad un’emozionante intervista con la padrona di casa, Silvia Toffanin. Durante la quale, Giulia è visibilmente emozionata e, soprattutto, agitata. Lo si evince chiaramente dalle sue parole frenetiche. E da quel codino che aggroviglia tra le sue mani. Tuttavia, è proprio durante questo momento che l’attrice fa una clamorosa confessione. Lasciando, quindi, senza parole tutti. In primis, Silvia Toffanin. Ecco cosa dichiara.

Verissimo, la clamorosa confessione di Giulia Michelini: Silvia Toffanin incredula

“Voglio cambiare vita”, è questo che Giulia Michelini ha confessato per la prima volta a Silvia Toffanin. Reduce dal suo successo della seconda stagione della fiction Rosy Abate, l’attrice romana, nello studio di Verissimo, ha ammesso il desiderio di voler modificare qualche aspetta della sua vita. Certo, non ha alcuna intenzione di abbandonare la recitazione. È abbastanza decisa quando lo ammette. Tuttavia, per il momento, la giovane Michelini avverte la necessità di aver bisogno di altro. Magari, di un viaggio in giro per il mondo. O chissà. “Sei stufa di Rosy Abate?”, chiede perentoria Silvia Toffanin. “Stufa, no”, risponde l’attrice. Ecco. I suoi fan possono tirare un sospiro di sollievo. La regina di Palermo non è affatto stanca del suo ruolo. D’altro canto, però, Giulia si è resa conto che, ormai, il suo personaggio ha vissuto diverse metamorfosi. E ci sarebbe, quindi, davvero molta difficoltà a sperimentare tanto altro ancora.

Il suo rapporto con Vittorio Magazzù

Leonardino, nella fiction, è interpretata da Vittorio Magazzù. Ecco. È anche di lui che Giulia Michelini parla nella sua intervista. Lasciandosi andare, tra l’altro, a delle parole davvero molto carine nei confronti del giovane attore.

