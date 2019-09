Amici Celebrities: ecco chi sono stati gli eliminati della prima puntata e come rivedere il programma in streaming.

Amici Celebrities è partito col botto, c’è poco da dire. Il nuovo format creato da Maria De Filippi è cominciato ieri sera, e ha visto il primo confronto tra i concorrenti in gioco, tutti ‘vip’ pronti a mettersi alla prova con i loro talenti. Attori, sportivi, conduttori, ce ne sono di tutti i colori tra gli allievi della scuola più famosa d’Italia. Nel corso della prima puntata non sono mancati i colpi di scena, così come i siparietti con i giudici Ornella Vanoni, Platinette e Giuliano Peparini, che per la puntata d’esordio sono stati coadiuvati da Giuseppe Zeno, in qualità di giudice esterno. Ecco cos’è successo in questa prima socppiettante puntata del talnt show, chi sono gli eliminati e come rivedere il programma in tv e streaming.

Amici Celebrities, ecco chi sono gli eliminati e come rivedere la prima puntata

Amici Celebrities è partito alla grande e ha riscosso un grandissimo successo già alla prima puntata. Le due squadre, Bianchi e Blu, si sono sfidate col massimo impegno e senza esclusione di colpi, e alla fine ci sono stati due eliminati. Al termine della prima manche sono i Blu a vincere, costringendo alcuni concorrenti della squadra avversaria a sfidarsi tra di loro. Filippo Bisciglia sfida MAssimiliano Varrese, quest’ultimo vince, ma non è finita. Il conduttore di Temptation Island può scegliere un altro componente della sua squadra da sfidare, e opta per Martin Castrogiovanni, che si auto candida, perché ritiene che sia giusto così, essendo lui il più ‘debole’ della squadra. Un gesto di grande sportività il suo, che gli costa l’eliminazione dal programma.

La seconda manche vede invece il trionfo dei Bianchi, che possono ‘vendicarsi’, mandando in sfida Chiara Giordano e Raniero Monaco di Lapio, con quest’ultimo che si salva. La Giordano ha la stessa possibilità che era stata data in precedenza a Filippo Bisciglia e sceglie di sfidare in extremis Emanuele Filiberto, che la batte. E’ l’ex moglie di Raoul Bova, dunque, la seconda eliminata della serata, che termina tra abbracci e sorrisi. Per rivivere tutte le emozioni della puntata in streaming, basta andare sul sito Mediaset Play o su Infinity.

Per rimanere aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI