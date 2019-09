Amici Celebrities, Maria De Filippi sbotta in diretta: “Fatemi fare il mio mestiere”. Ecco cosa è successo durante la prima puntata del talent.

Una grande novità per Canale 5. Amici di Maria De Filippi è tornato in tv, ma nella sua versione Vip. A sfidarsi a suon di canzoni e balli sono personaggi famosi, che decidono di mettersi in gioco nelle loro passioni ad Amici Celebrities. È andata in onda ieri la prima puntata del talent. Una puntata ricca di allegria ed emozioni, ma non sono mancati i momenti di tensione. Uno di questi, la ‘presunta’ eliminazione di Filippo Bisciglia, sconfitto dal compagno di squadra Massimiliano Varrese. Una nuova regola del programma l’ha salvato, ma c’è voluto l’intervento di una Maria De Filippi abbastanza severa per spiegare tutto! Scopriamo cosa è successo.

Amici Celebrities, Maria De Filippi gela lo studio: “Fatemi fare il mio mestiere”

Durante la prima puntata di Amici Celebrities, è la squadra bianca a perdere la prima sfida. Filippo e Massimiliano sono i due canditati all’eliminazione definitiva, e il conduttore di Temptation Island ha la peggio. In quel momento, caos in studio. Filippo è visibilmente dispiaciuto di dover abbandonare già il programma, il pubblico in studio si ribella, la giuria borbotta qualcosa…È a quel punto che interviene Maria De Filippi, con una frase che gela tutti: “Fatemi fare il mio lavoro!”. Ebbene sì, perché Queen Mary ha rivelato che nel programma c’è una nuova regola, di cui i giurati erano al corrente, ma non i concorrenti! “Meriti di uscire?”, è questa la domanda che viene posta al concorrente eliminato, che ha la possibilità di rientrare in gioco sfidando un compagno di squadre che ritiene più debole di lui. Dopo alcune esitazioni, Filippo decide di sfidare un dolcissimo Martin Castrogiovanni, che si ‘sacrifica’: “Tu meriti di stare qui molto più di me”, ripete a Filippo. Quest’ultimo vince la sfida e resta in gara. E voi, per chi fate il tifo?