Amici Celebrities, “Non entra”, Maria De Filippi in imbarazzo: è successo durante la diretta della prima puntata del talent.

È andata in onda ieri era la prima attesissima puntata di Amici Celebrities, la versione del famoso talent di Canale 5 dedicata ai vip. Tra i concorrenti che hanno scelto di mettersi in gioco a suon di balli e canti c’è anche Filippo Bisciglia, l’amatissimo conduttore di Temptation Island. Ed è stato proprio lui, durante la puntata di ieri, a rendersi protagonista di un siparietto davvero esilarante. Una frase pronunciata da Filippo ha dato vita a un botta e risposta alquanto ‘imbarazzante’ con Maria De Filippi. Ecco cosa è accaduto.

“Non entra”, imbarazzo in diretta per la frase di Filippo Bisciglia: le parole di Maria De Filippi

“Maria aspetta, non entra”. Sono queste le parole che Filippo Bisciglia ha esclamato prima di una delle sue esibizioni canore. Nello specifico, Filippo doveva cimentarsi nel famoso pezzo di Massimo Ranieri Se bruciasse la città. Ma qualcosa è andata storto…Il concorrente ha trovato non poca difficoltà a posizionare il microfono sull’asta. Da lì, la frase che ha ‘scatenato’ i commenti di una Maria visibilmente imbarazzata: “È una questione di capacità Filippo, diciamo così…” scherza la conduttrice, che dopo un po’ aggiunge: “Guarda che stai facendo una figuraccia con ‘sto “non entra”, potrebbe essere letto in un altro modo!“. È a quel punto che Filippo si rende conto della ‘gaffe’ e sorride divertito alle parole di Maria De Filippi. Un siparietto davvero divertente, in una serata di allegria e musica, dove non sono mancate , però, le polemiche. Le squadre sono davvero agguerrite! E voi, per chi fate il tifo?