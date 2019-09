Come rivedere Amici Celebrities 2019 in streaming o in tv

Amici Celebrities come rivedere in streaming le puntate del programma di Maria De Filippi.

Ieri è andata in onda la prima puntata di Amici Celebrities, il talent show di Maria De Filippi che ha portato numerosi personaggi dello spettacolo e vip a scontrarsi l’uno con l’altro in una serie di gare e battaglie proprio in stile Amici. Così abbiamo scoperto anche dei talenti nascosti come il canto e la danza di attori, chef o sportivi… La prima puntata di Amici celebrities è andato in onda sabato 21 settembre su Canale 5 con la giuria composta da Platinette, Ornella Vanoni e Giuliano Peparini. È stata una serata molto interessante e se vi siete persi questo primo appuntamento non preoccupatevi.

Amici Celebrities 2019 streaming: come rivedere le puntate

Se siete riusciti anche a non leggere in rete chi è stato eliminato e chi no è il momento di rivedere la prima puntata di Amici Celebrities 2019 qualora ve lo siete persi. Per rivederlo in streaming ovviamente basta sintonizzarsi su Mediaset Play: potrete cercare la puntata di ieri di Amici Celebrities 2019 e rivederla tramite la piattaforma di Maria De Filippi, Witty TV. Quindi non preoccupatevi è importante registrarsi, ma è gratis. Dopodiché potrete accedere alla diretta di Canale 5 e vedere quindi in streaming la replica. In alternativa generalmente i canali di Mediaset come Canale 5, La5, Mediaset Extra, fondamentalmente prevedono delle repliche di questo programma. Esattamente come succede con Uomini e Donne quindi, potrete rivedere questa puntata con calma quando preferite. Per ora, per questa sera, domenica 22 settembre, pare che non ci siano repliche in arrivo nel palinsesto televisivo, ma molto probabilmente nei prossimi giorni avete la possibilità di rivedere Amici Celebrities 2019 anche in televisione in chiaro quindi occhio alla al palinsesto!

