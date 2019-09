Non è l’Arena, Giletti: anticipazioni prima puntata

Non è L’Arena, prima puntata: le anticipazioni di Massimo Giletti. Si riparte da Pamela Prati.

Va in onda questa sera la prima puntata della nuova edizione di Non è L’Arena, il programma cult della domenica su La7 condotto da Massimo Giletti. Il 22 settembre, quindi questa sera, comincerà il nuovo programma che si troverà a scontrarsi con un altro colosso televisivo che è il programma Live! Non è la d’Urso, proprio di Barbara d’Urso. La decisione del conduttore per questa prima puntata di Non è L’Arena è molto particolare perché Giletti ha deciso di ripartire dal caso di Pamela Prati e Mark Caltagirone. Vediamo allora le anticipazioni di Non è L’Arena

Non è L’Arena, anticipazioni prima puntata

Dopo aver imperversato per mesi su Canale 5, il Pamela Gate è approdato anche a La 7. Lo show tra Pamela Prati e questo fidanzato immaginario ormai ha tenuto banco per diversi mesi e Giletti nelle anticipazioni di Non è L’Arena ha spiegato che si occuperanno di questo caso intervistando proprio a Pamela Prati che ormai è in silenzio stampa da mesi. Ma anche con una vera e propria inchiesta su questa fake news che sarà arricchita da tantissimi documenti inediti. Quello che sarà al centro di questa prima puntata di Non è L’Arena di Giletti non sarà il mancato matrimonio, ma come ha dichiarato lui stesso, l’idea è quello di analizzare come questa notizia in cui c’erano dei palesi errori è andata avanti per mesi e diventerà un emblema di quello che è lo storytelling della televisione di oggi. Vedremo con Giletti quindi come il mondo della tv e dello spettacolo è in grado di trasformare qualcosa di inutile e inesistente in un nutrimento televisivo molto ricco. Sarà quindi una puntata piuttosto interessante quella di Non è L’Arena e sicuramente molto curiosa che terrà incollati allo schermo moltissimi telespettatori ma potremmo soltanto sapere lunedì mattina con gli ascolti se la trasmissione di Giletti sarà andata bene quanto il programma di Barbara D’Urso oppure se questa battaglia sarà stata vinta da altri programmi.

Per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo clicca qui!