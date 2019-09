Ascolti tv di sabato 21 settembre 2019: Amici Celebrities parte col botto, nulla da fare per la concorrenza, ecco tutti i dati Auditel nel dettaglio.

La serata di sabato 21 settembre è stata caratterizzatta da una grande sfida tra Rai e Mediaset, in termini di ascolti e share. Su Canale 5 è andata in onda la prima attesissima puntata di Amici Celebrities, condotta da Maria De Filippi, in attesa di Michelle Hunziker, che prenderà il suo posto a partire dalla seconda puntata. Rai Uno invece ha proposto il ritorno di Alberto Angela, amatissimo dal pubblico, con ‘Ulisse: il piacere della scoperta’, alla prima puntata della nuova stagione. Chi avrà vinto la sfida dello share? Ecco tutti i dati Auditel della serata nel dettaglio.

Ascolti tv 21 settembre 2019: ecco tutti i dati Auditel nel dettaglio

La serata di sabato 21 settembre 2019 ha regalato al pubblico una grande varietà in termini di programmi. Su canale 5 è arrivato l’esordio di Amici Celebrities, che ha intrattenuto per circa 3 ore il pubblico, con sorprese e colpi di scena e ben due eliminazioni finali. Il Talent condotto da Maria De Filippi ha vinto la battaglia dello share, raggiungendo il 20.3% e toccando anche il 21.9% verso la fine, con circa 3 milioni e 300mila spettatori. Numeri simili per Rai Uno, con ‘Ulisse: il piacere della scoperta’, che però non ha superato il 19% di share. Una lotta all’ultimo sangue, che alla fine ha visto trionfare il programma di Mediaset.

Subito dopo le due trasmissioni più seguite della serata, arriva Italia 1, con il film ‘Il Catìcciatore di Giganti’, che è stato visto da oltre 1 milione 200mila persone, ottenendo uno share del 6.63%. Segue a ruota Rai 2, con NCIS, che ha raggiunto il 6.08% di share, con un pubblico di poco più di 1 milione di spettatori. Il film ‘Arrival’ su Rai Tre ha interessato invece circa 700mila spettatori, con uno share del 3.49%, quasi come Rete 4, che con lo storico ‘Don Camillo’ è arrivato al 3.56% di share. Chiude La7, che ha mandato in onda ‘Little Murders’, ottenendo il 2.02% di share, con circa 400mila spettatori.

