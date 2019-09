Rubio, Alla Ricerca del Gusto Perduto: quanto pesa lo chef?

Alla ricerca del Gusto Perduto: Chef Rubio quanto pesa?

Sta andando in onda in questi giorni il programma Alla ricerca del Gusto Perduto di Chef Rubio che vede il protagonista e conduttore andare in diversi posti del mondo come la Thailandia alla scoperta di nuovi sapori. Chef Rubio è un cuoco ex rugbista conduttore di successo che con i suoi programmi TV come Camionisti in trattoria, Il ricco il povero e ora Alla ricerca del Gusto perduto ha ottenuto un grandissimo successo televisivo. In molti però si interrogano sul peso di Chef Rubio. Quanto pesa il cuoco più amato d’Italia?

Quanto pesa lo chef Rubio?

Nato a Frascati nel 1983 sono molte le curiosità che ruotano attorno allo chef Rubio come i tatuaggi, l’altezza, il segno zodiacale, il peso. Questa volta come vi abbiamo anticipato andremo a scoprire il peso dello chef Rubio. Essendo lui molto alto (perché la sua altezza è di 186 cm) riesce a camuffare bene i chiletti di troppo, ma abbiamo notato soprattutto nel programma Il ricco e il povero, che anche lo chef Rubio è vittima di un po’ di pancetta. Del resto lo abbiamo visto in tutti i suoi programmi televisivi assaggiare moltissime prelibatezze e sebbene sia stato sicuramente seguito da un personal trainer o un dietista o nutrizionista, qualche chilo in più l’ha preso! Il peso oggi dello chef Rubio infatti pare che sia 108 kg.

Carriera Che Rubio: come ha iniziato a cucinare

Per quanto riguarda poi invece la carriera di Chef Rubio ovviamente sappiamo che ha iniziato a lavorare in un ristorante perché nella sua carriera da rugbista non aveva uno stipendio fisso e quindi per cercare di arrivare, tra virgolette, a fine mese ha deciso di lavorare proprio in un ristorante. La sua passione è cresciuta giorno dopo giorno portandolo quindi anche ad iniziare a dedicarsi al mondo della cucina in maniera più seria e dopo aver frequentato un corso internazionale di cucina si trasferisce in Canada e poi torna Roma iniziando un percorso TV su DMax con il programma che l’ha reso famoso Unti e bisunti.

Per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo clicca qui!