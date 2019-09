Nicole Mazzocato ha risposto ad alcuni utenti Instagram dopo aver pubblicato un video in cui interpreta Malefica: svela di aver avuto le corna.

Nicole Mazzocato è l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex fidanzata di Fabio Collorichio, il tronista che è stato al centro del gossip durante la partecipazione a Supervivientes per esser stato ripreso in un momento piuttosto intimo…La giovane che ha ormai lasciato alle spalle la sua storia con l’ex tronista, regala ai suoi follower scatti mozzafiato. Alla Milano Fashion Week si è presentata vestita da Malefica, il personaggio Disney che interpreterà nel nuovo film: tanti commenti e like al post pubblicato in cui mostra il suo outfit. E’ arrivata una risposta inaspettata dall’ex corteggiatrice: ecco di che si tratta.

Nicole Mazzocato, rivelazione inaspettata: “Le corna? Le ho portate bene in tempi non sospetti”

Nicole Mazzocato su Instagram ha mostrato a tutti il suo outfit alla Milano Fashion Week: si tratta del travestimento da Malefica, il noto personaggio Disney.

Il vestito del personaggio porta delle lunghe corna sul capo: è arrivato per la giovane un commento di un utente Instagram in cui le dice che le corna le donano. Inaspettata è stata la risposta dell’ex corteggiatrice: “Beh le ho portate molto bene in tempi non sospetti. Quindi sono agevolata”.

A chi si riferirà la bellissima Nicole? E’ stata tradita da Fabio durante la loro storia, o da qualcun’altro? Certo, le sue parole non potevano passare inosservate e non destare una certa curiosità…