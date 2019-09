Diletta Leotta immortalata mentre era impegnata in un’attività molto ‘particolare’: ecco cosa stava facendo la conduttrice di DAZN, il video su Instagram.

Diletta Leotta sa sempre come lasciare tutti senza parole. La conduttrice incanta quotidianamente i fan su Instagram con le sue foto super ‘hot’ e con i video dei suoi allenamenti o delle sue vacanze, che infiammano e stuzzicano la fantasia di chi guarda. Ma non è tutto. La conduttrice ha anche una buona dose di autoironia, che la porta a mettersi alla prova anche in nuove ‘avventure’. Ed è proprio quello che ha fatto dopo alcune ore fa, dopo il derby Milan-Inter, che ha seguito da bordo campo per DAZN. Ecco cosa ha fatto la conduttrice, che è stata ripresa mentre era intenta in un’attività molto ‘particolare’: il video è finito su Instagram ed è diventato subito virale.

Diletta Leotta ripresa durante un’attività molto ‘particolare’: il video ‘choc’ su Instagram

DIletta Leotta è ritornata al lavoro, e si sta occupando come sempre delle gare di Serie A e Serie B in onda su DAZN. La conduttrice è stata protagonista di un siparietto molto particolare su Instagram, avvenuto subito dopo il derby Milan-Inter, vinto per 2-0 dai nerazzurri. Dopo le interviste del post gara, infatti, quando lo stadio si era ormai svuotato, la giornalista era ancora sul terreno di gioco per gli ultimi collegamenti ed era ancora lì quando i giardinieri del Meazza hanno cominciato a ripulire il manto erboso. LA conduttrice, allora, in uno slancio di ‘giardinaggio’, ha preso l’impugnatura della macchina tagliaerba e ha cominciato a spingerla sul prato.

‘I miei lavori non finiscono mai, ora pulisco anche il campo’ ha scherzato Diletta prima di mettersi all’opera. La scena è davvero esilarante, anche perché la Leotta indossa un mini abito e dei tacchi altissimi, che di certo non l’aiutano, considerato anche che la macchina è sicuramente molto pesante da spingere. Nel video, che è finito subito su Instagram, si sentono in sottofondo le risate divertite di tutti i presenti.

