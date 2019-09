Elodie, c’è stato un momento molto toccante a Domenica In per Emma Marrone: “Le ho scritto un messaggio”, la cantante ha espresso tutta la sua vicinanza ad Emma

Elodie è stata ospite di Mara Venier a Domenica In il 22 settembre 2019: si è parlato di tantissimi argomenti, tra cui anche Maria De Filippi ed Emma Marrone. Ci sono stati momenti toccanti ed anche di ilarità. Elodie si è raccontata a 360 gradi, parlando di quando era bambina, del suo carattere che non è mai cambiato e poi del rapporto con il suo nuovo fidanzato, Marracash. Ma andiamo a scoprire più nel dettaglio quali sono di preciso le dichiarazioni rilasciate da Elodie in questa intervista alla zia Mara.

Elodie a Domenica In: “Da Maria De Filippi ad Emma, il mio rapporto con loro”

Mara Venier si fa ricordare della sua esperienza vissuta ad Amici e del rapporto che aveva con i compagni e con i professori. In particolare, quello con la padrona di casa: “Maria De Filippi è stata la prima a credere in me. E’ un po’ una madre dal punto di vista musicale, la ringrazierò sempre e spero di essere sempre un’ottima figlia”.

Poi, si passa al capitolo Emma, che Elodie conosce molto bene e con cui ha uno splendido rapporto sin da quando era nella scuola più seguita d’Italia: “E’ una donna molto forte e che stimo tanto. Lo so che affronterà tutto con forza e tornerà molto presto ad essere quella di sempre. Le ho mandato un messaggio e spero di sentirla presto. Spero di farle sentire il prima possibile la mia vicinanza”. Come sappiamo, la cantante sta attraversando un momento molto difficile e tutti, ma proprio tutti l’hanno abbracciata in questi giorni in un meraviglioso abbraccio virtuale.

Infine, per chiudere, si passa al capitolo ‘fidanzato’: “Mi rende felice e lo stimo molto. Ci stiamo conoscendo e per ora va tutto bene”, “Ti rende felice?”, chiede Mara, “Sì certo”, “E allora viva Marracash”.