Emma Marrone, i fans la incontrano: “State tranquilli”, video da brividi

Emma Marrone, i fans la incontrano per strada e lei li tranquillizza. Un sorriso e poche parole che sono un bel messaggio per chi è preoccupato per la sua salute.

Emma Marrone, i fan la incontrano e lei li saluta con un bel messaggio. Dopo il post su Instagram nel quale la cantante salentina aveva annunciato uno stop forzato le ipotesi si sono mnoltiplicate. Lei ha semplicemente spiegato di dover annullare i suoi prossimi impegni pubblici, a comicniare dal concerto di Radio Italia a Malta. Doveva essere una delle star più attese, anche perché ha appena pubblicato ‘Io sono bella’ scritta per lei da Vasco. Ed era anche l’occasione per risentirla cantare in pubblico dopo un periodo di pausa che si era presa. Invece nulla e dopo quel messaggio è scattato l’allarme.

Emma Marrone parla ai fans e risponde con un sorriso

Emma Marrone nonostante tutto non ha perso il sorriso. Lo ha dimostrato ancora una volta nelle ultime ore con un video, inatteso e per questo più bello. Il filmato è stato girato e postato da alcue sue fans che l’hanno incontrata per caso. Hanno scelto di salutarla da lontano, per non andarla a disturbare in un momento per lei complicato. E la cantante salentina, come ha sempre fatto negli ultimi dieci anni, li ha salutati da lontano. Poi però ha anche voluto rispondere per la prima volta in pubblico: “State calmi e tranquilli – ha detto – perché io lo sono. Quindi state tranquilli pure voi“.

Da un paioi di giorni la nbacheca virtiale di Emnma è stata riempita da tyantissimi messaggi. Ci sono quelli dei colleghi, come Tiziano Ferro, Alessandra Amoroso, Laura Pausini ed Elisa. Quelli di chi come Maria De Filippi di fatto l’ha lanciata contribuendo a farla conoscere al grande pubblico. Ma anche delle perosne comuni: più di ventimila post che hanno uhn unico obiettovo. Quello di farle sapere che qualunque cosa sia successo, lei non è da sola. Parole che evidewntemednte hanno colto nel segno.

