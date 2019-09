Emma Marrone, il fratello Checco e quella frase su Instagram che lascia senza parole: ‘Nessuno muore finché vive nel cuore di chi resta’, a cosa si riferisce.

Emma Marrone sta vivendo un momento molto delicato da quando ha scoperto di avere un problema di salute, cosa che la costringerà a un periodo di pausa dal suo lavoro, necessario per affrontare tutte le cure del caso. La cantante lo ha annunciato attraverso un post su Instagram, che ha lasciato tutti senza parole. Centinaia, anzi migliaia i messaggi di affetto ricevuti da fan, colleghi e amici dell’artista, ex vincitrice di Amici. Qualche ora fa suo fratello Checco, a cui Emma è legatissima, ha scritto una struggente dedica su Instagram: ecco a cosa si riferisce.

Emma Marrone, il fratello Checco scrive una struggente dedica su Instagram: a cosa si riferisce

Emma Marrone è molto legata a suo fratello Checco, e lo dimostra spesso e volentieri anche sui social. Proprio il fratello della cantante, nelle ultime ore, ha fatto spaventare tutti con il post che ha condiviso su Instagram. Il ragazzo ha pubblicato una foto in cui si trova abbracciato e sorridente con un altro giovane, accompagnandola con una struggente didascalia: ‘Nessuno muore veramente sulla Terra finché vive nel cuore di chi resta. Ti voglio bene fratello’. A chi si riferiscono queste parole?

Emma e Checco non hanno altri fratelli, ma la persona nella foto per loro lo era. Si tratta del cugino di primo grado Leandro MAria Marrone, che ha perso la vita il 22 settembre del 2011 per un terribile incidente in moto a Torre del Greco, provincia di Napoli, dove si era trasferito insieme alla sua famiglia. Dopo alcuni giorni di agonia, l’incidente era infatti avvenuto il 16 settembre, il giovane è deceduto all’ospedale Policlinico di Napoli, dove era stato trasportato in condizioni disperate. Leandro aveva 24 anni e la sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile in tutta la famiglia Marrone. Ecco perché Checco ha voluto ricrdarlo nel giorno dell’anniversario della sua scomparsa, che coincide con un momento difficile e di prova per tutta la famiglia.

