Emma Marrone, Tiziano Ferro pubblica le date del suo nuovo tour: lei non resiste e commenta il post, vediamo insieme cosa le ha scritto

Tiziano Ferro ha pubblicato su Instagram le date del suo nuovo tour, un evento molto atteso da tutti i suoi fan. Ma non è questa l’unica novità, il cantante infatti ha anche dato un assaggio del suo lavoro svolto negli ultimi tempi con i due singoli appena lanciati: il primo “Buona (cattiva) sorte” e il secondo “Accetto miracoli”, una canzone di cui si è parlato già moltissimo perché scritta con la collaborazione di Giordana Angi, ormai ex alunna di Amici. Ma quello che davvero attira l’attenzione del pubblico nel post di Tiziano Ferro è un commento. Un commento particolare, quello di Emma Marrone. Vediamo insieme le parole della cantante che sta attraversando un periodo complicato dal quale, siamo certi, uscirà molto presto da vincitrice.

Tiziano Ferro annuncia la date del suo tour: il commento di Emma Marrone

Come sappiamo, Emma è una grande ammiratrice di Tiziano Ferro. Lo stima come cantante ed hanno anche un ottimo rapporto d’amicizia. Così, ecco che al post in cui annuncia le date del suo prossimo tour, Emma scrive: “Preparami un pass per tutte le date, grazie”.

Stupendo il commento di Emma che, in questo modo, ci mostra con quanta positività e quanta carica sta affrontando questo momento difficile della sua vita. Starà bene e in fretta, ne siamo convinti, così come tutte le persone che gli stanno accanto perché le vogliono bene. Emma ha avuto un problema di salute e ha dovuto disdire il suo concerto a Malta programmato per i prossimi giorni. Tuttavia, già conta di essere ai concerti (in particolare, nel backstage) di Tiziano Ferro. Già, perché come vediamo, Emma non vuole un biglietto qualunque. Vuole un pass! Insomma, la richiesta è anche abbastanza alta. Tiziano sarà ben contento di accettarla e sicuramente a qualche evento la vedremo lì, dietro le quinte e magari anche sul palco con il suo amico/collega.