Bruno Barbieri, 4 Hotel: chi è la moglie del famoso chef?

4 hotel Bruno Barbieri: il famoso chef ha una moglie o una fidanzata? Perché non sappiamo nulla della sua vita privata?

Bruno Barbieri è uno chef amatissimo della televisione italiana che ha ottenuto il successo grazie al suo ruolo di giudice nel programma MasterChef Italia. Dalla prima edizione ad oggi infatti il cuoco, proprietario del Fourghetti di Bologna è rimasto sempre al timone di questo programma e oltre ad aver partecipato anche sempre nel ruolo di giudice a Celebrity Masterchef, ora gli si è aperta una porta anche in un altro programma che è 4 hotel. Ma Bruno Barbieri ha una moglie? Una fidanzata che lo sostiene in questo suo successo televisivo?

Bruno Barbieri, 4 Hotel: lo chef è fidanzato o no?

Seguendo un po’ la falsariga di 4 ristoranti condotto da Alessandro Borghese, questa volta Bruno Barbieri che è anche molto esperto di hotellerie, va in giro con 4 albergatori alla scoperta di qual è la struttura migliore a seconda di diverse categorie e diverse location. Ciò che interessa però il pubblico e anche sapere qualcosa di più sulla vita privata dello chef Barbieri che pare sia uno scapolo d’oro. Infatti lo chef non è sposato e in diverse interviste ha raccontato che non sta cercando donne, nemmeno l’amore perché sono cose che vanno e vengono. Ma quello che vorrebbe prima dei 60 anni e un figlio precisamente una bambina perché gli piacerebbe molto portare la piccola a fare shopping! Alcune di queste dichiarazioni hanno fatto pensare che lo chef Barbieri fosse omosessuale, ma è lui stesso che ha smentito questa notizia e semplicemente ha dichiarato che la sua vita privata la tiene molto per sé, non ama metterla sotto la luce dei riflettori e che ha avuto delle storie, ma che nessuna è stata così importante e nemmeno quella giusta per il momento. E poi, diciamocelo, anche se fosse omosessuale lo Chef Bruno Barbieri resta una persona molto elegante, sofisticata e uno chef pazzesco in ogni caso!

