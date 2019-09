Giulia De Lellis, l’annuncio è sensazionale: dopo il libro, la bella influencer ha una novità clamorosa che ha voluto condividere con i suoi fan

Giulia De Lellis non si ferma più: dopo il libro, adesso sta già per partire per una sfida totalmente nuova e che fino ad ora nessuno avrebbe mai ipotizzato. Ebbene, l’annuncio è proprio di poche ore fa: “Voglio fare un disco, sarà un motivo in più per insultarmi”. Ma andiamo a vedere più nel dettaglio a cosa si riferisce Giulia De Lellis e cosa ha in mente di fare dopo l’appena arrivata pubblicazione del libro ‘Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza’.

Giulia De Lellis, l’annuncio per i fan: “Sarà un altro motivo per insultarmi”

Non ha intenzione di fermarsi. Non vuole dar peso alle critiche arrivate per il libro che ha appena pubblicato e che, a dispetto di tutto e tutti, ha già venduto circa 40mila copie. Giulia va avanti per la sua strada come un treno. Senza sosta. Così, ecco che annuncia: “Ragazze, devo darvi una novità clamorosa, ovviamente dopo il libro di GDL ci sarà il disco, così qualcun altro si potrà divertire, avrà un motivo valido per insultarmi. Volevo assolutamente farvelo sapere perché sapete che è un po’ che sto facendo questo percorso musicale, artistico in maniera molto importante”.

Da quando sa cantare?

Senza timore, senza paura alcuna, Giulia De Lellis se ne infischia delle critiche e decide di mettersi alla prova in una sfida del tutto inedita: “Mi sto esercitando con il canto e devo dire che sto migliorando, me lo dico da sola”. Nelle storie Instagram la vediamo cantare per esercitarsi in alcuni pezzi classici che hanno scritto pagine di storia della musica italiana. Una novità clamorosa per i suoi fan che mai l’avevano vista nelle vesti da cantante. Chissà come reagiranno gli haters a questa notizia… una cosa è certa: Giulia non gli darà la benché minima importanza.

Per rimanere aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI