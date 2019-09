Mara Venier in lacrime a ‘Domenica in’: “Avessi ancora mia mamma, quanto tempo ho perso”, così prova a riappacificare Gina Lollobrigida e suo figlio che, tutt’oggi, non vivono un rapporto sereno.

‘Domenica In’, Mara Venier non riesce a trattenere le lacrime durante la trasmissione mentre Gina Lollobrigida le parla del rapporto complicato con suo figlio Milko. La memoria non può non portarla al tempo che ha perduto, al tempo passato senza potersi godere a pieno la sua mamma: “Quanto tempo perso con lei per il lavoro, i viaggi…”. Il rapporto genitori figli non è mai semplice. E’ molto raro che si vada d’accordo e non tutti, dunque, riescono a vivere serenamente le varie vicissitudini. E’ capitato anche a Mara Venier, quest’oggi, durante la sua ‘Domenica in’, di ricordare quanto tempo avrebbe voluto spendere diversamente con sua mamma.

Mara Venier non trattiene le lacrime a Domenica in: “Quanto tempo perso con mia mamma”

Ha preso posizione durante l’intervista a Gina Lollobrigida, la padrona di casa Mara Venier, mentre si parlava del complicato rapporto tra lei e suo figlio. Ha fatto come se volesse rivolgersi direttamente a lui, indirizzandogli delle parole che dovrebbero invitarlo a riflettere: “Potessi farlo io… sapessi quante cose non ho detto a mia madre. Quanto tempo ho perso con lei per il lavoro, i viaggi. Non so cosa darei per averla qui un solo minuto e dirle tutto quello che non le ho mai detto”. Poi, Gina la interrompe per un attimo: “Non mi ha mai chiesto scusa”. Mara non ci pensa due volte prima di rispondere: “Tra mamma e figlio non bisogna chiedere scusa, ci si deve abbracciare, punto. A un certo punto non conta più niente”.

Belle parole quelle della zia d’Italia. Non solo, anche un bel gesto. Un tentativo di riappacificare mamma e figlio e di farli tornare ad avere un rapporto sereno. “Non servono le scuse”, spiega, perché tra genitori e figli bisogna sorvolare su certi particolari.

Per rimanere aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI