Non è l’Arena, Massimo Giletti: chi è la fidanzata del conduttore?

Fidanzata, moglie o compagna: Massimo Giletti con chi divide la vita? Le ultime news sullo scapolo d’oro.

Massimo Giletti è il mattatore che questa sera sta portando avanti una puntata straordinaria di Non è l’Arena, su La7, affrontando il particolare caso di Pamela Prati e Mark Caltagirone secondo un’ottica diversa. Nella puntata di oggi, infatti, si sta approfondendo questo caso nella sua realtà di fake news quindi andando da approfondire come una notizia inesistente sia riuscita invece diventare del vero e proprio succulento nutrimento televisivo per diversi mesi.

Chi è la fidanzata di Massimo Giletti? Esiste?

Massimo Giletti è sempre stato definito uno scapolo d’oro e sono stati diversi i flirt che gli sono stati assegnati. Non da meno l’ultimo con l’altra regina della domenica sera Barbara D’Urso. Ma chi è la fidanzata, se esiste, di Massimo Giletti? In realtà voci vere e proprie non ce ne sono e lui stesso ha dichiarato che l’unica persona con cui è fidanzato per la vita è la televisione. Eppure compagne e curiosità inerenti la sua vita privata ce ne sono moltissime. Infatti quest’estate a giugno è stato avvistato con un mazzo di fiori e si è subito pensato fosse per una donna. Ma non si sa chi sia. Alcuni anni fa Giletti era fidanzato con la modella Angela Tuccia, ma a oggi pare che i due si sono si siano lasciati e che non non ci sia più possibilità di ritorno. Allo stesso tempo però Giletti è sempre stato molto riservato e anche la storia proprio con Angela è rimasta per molto tempo nascosta nel dalla sua vita pubblica e quindi non si esclude che in realtà ci sia un ritorno di fiamma. Non ci sono certezze, dovremo aspettare per scoprire la verità!

Per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo clicca qui!