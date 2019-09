Matteo Salvini contro Asia Argento, la sfida si riaccende a Live – Non è la D’Urso: l’attrice romana ce l’ha ancora con lui per la polemica di un anno fa.

Matteo Salvini contro Asia Argento: l’insulto dell’attrice romana all’ex vice premier via social un anno fa torna di moda a Live – Non è la D’Urso. L’ex compagna di Morgan ce l’ha con lui perché l’ha messo alla berlina quando lei per attaccarlo politicamente l’aveva defibnita una m**da. E lo fa anche nel salotto di Canale 5, chiedendogli una spiegazione del perfxhé l’avesse così pesantemente criticata proprio nel suo momento puiù diffiicile, quello della morte di Anthony Bourdain.

Matteo Salvini e Asia Argento: anche Alba Parietti lo attacca

Ma Asia Argento non è la sola donna arrabbiata con il leader della Lega. Anche Allba Parietti non ha mai nascosto le sue antipatie per Salvini. Così gli chiede conto delle sue ultime uscite, di quei bambini mostrati condisinvoltura sul palco del raduno di Pontida. E Asia ne approfitta. “Lei dovrebbe andare a denunciare in Procura, non sui social“. Poi gli ha ricordato che all’epova le aveva promesso una camomilla per calmarla. Ma non glie l’ha mai portata, questa poteva essere l’occasione giusta. Soprattutto la Argento non capisce perché un leader politico perda tempo con lei che non è nessuno.

Per l’occasione Asia Argento, negli studi del talk show di Barbara D’Urso, ha sfoggiato il suo nuovo look varato per i suoi primi 44 anni compiuti venerdi. Un taglio corto e biondo che ai suoi follower è piaciuto molto. Dalla versione dark lady ad una molto più soft. Ha ricordato a tutti di esserte tornata dopo qualche periodo di assenza e di essere anche più forte di prima. Poi ha mostrato un sorriso che negli ultimi tempi era sparito. E nel faccia a faccia con Salvini ha mostrato tutta la sua grinta. Asia is back, ora lo sanno tutti.

