Melissa Satta ‘da censura’ nella sua Instagram Story: lo spacco delle gonna è troppo alto, incidente ‘hot’ quando si siede.

Melissa Satta è una delle donne più belle mai apparse sul nostro piccolo schermo. Sin dai tempi in cui ballava sul bancone di Striscia la notizia, Melissa fa impazzire milioni di italiani. Che la seguono da anni. Anche sui social! In particolare su Instagram, il social preferito dai vip. Dove la Satta ha pubblicato una foto decisamente ‘hot’. Lo spacco della sua gonna di pelle è veramente esagerato. Si siede e…date un’occhiata!

Melissa Satta fa impazzire tutti con la gonna in pelle: spacco ‘hot’

Gonna di pelle nera e spacco da capogiro. È uno dei capi che Melissa Satta ha deciso di indossare in occasione dell’attesissima Milano Fashion Week, la settimana interamente dedicata alla moda. Una gonna che ha fatto letteralmente impazzire i followers di Instagram. Melissa scatta una foto mentre è seduta…lo spacco è davvero esagerato. Il risultato è ‘hot’. Guardare per credere:

Un look decisamente bollente quello mostrato da Melissa Satta nelle sue Instagram Stories. L’ex velina mora mostra tutta la sua sensualità lasciando scoperte una gamba…forse un po’ troppo! Lo spacco della gonna in pelle è davvero esagerato: Melissa è supersexy. Che dire, Kevin Boateng è davvero un uomo fortunato! E a voi, quale look visto durante la Milano Fashion Week è piaciuto di più?

