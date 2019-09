Giulio Raselli, le frecciatine di Sabrina: spunta un retroscena inedito sul loro rapporto a Temptation Island.

Tra i tronisti della nuova stagione di Uomini e Donne c’è anche lui, Giulio Raselli, il bello e tenebroso ex corteggiatore del programma. Nella passata esperienza, il suo obbiettivo era conquistare la tronista Giulia Cavaglià, che a lui, però, ha preferito Manuel. Ma Giulio si è ‘consolato’ alla grande nel villaggio di Temptation Island, dove ha partecipato come tentatore. E proprio da alcuni ex partecipanti del reality, sono arrivate alcune frecciatine nei confronti di Giulio. Si tratta di Nicola e Sabrina: quest’ultima si era invaghita non poco del Raselli durante il programma. Scopriamo cosa hanno detto al programma radiofonico Non succederà più di Giada Miceli.

Temptation Island, Sabrina e il retroscena su Giulio Raselli: “Sapevo che fingeva”

Sabrina e Nicola sono gli unici due ‘superstiti’ dell’ultima edizione di Temptation Island. La loro, infatti, è l’unica coppia che non è scoppiata dopo la partecipazione al reality. Ma durante il programma Sabrina si è avvicinata non poco al single Giulio, per il quale provava un notevole interesse. La donna ha parlato di Giulio in un’intervista in radio a Non succederà più. Dopo aver ammesso che, se tornasse indietro, non parteciperebbe al reality, Sabrina si lascia andare ad alcune rivelazioni sul suo rapporto con Giulio: “Io sapevo benissimo che in quel momento stava recitando, ma non mi interessava. Dovevo capire me stessa”. Una confessione inedita quella di Sabrina, che durante il programma sembrava credere ai ‘sentimenti’ di Giulio. Anche Nicola è intervenuto durante la trasmissione. Con una frecciatina pungente ma ironica: “Siamo molto diversi io e lui, veniamo da mondi diversi.Sono anche più bello, mi reputo più bello.” Insomma, forse a Nicola non è molto simpatico Giulio! Quel che è certo e che la coppia, dopo le turbolenze create