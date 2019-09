Meteo, c’è massima allerta per le prossime ore: forti temporali in arrivo, sono sei le zone interessate. Scopriamo quali.

Comincia oggi 23 settembre ufficialmente l’autunno e non ha fatto proprio un meraviglioso ingresso: oltre che con l’abbassamento delle temperature, si è presentato con forti temporali in gran parte dell’Italia. Era stato già annunciato l’arrivo del freddo e del maltempo, ma la nuova settimana si apre all’insegna del cielo super grigio: nelle prossime ore, come annuncia ilmeteo.it, molte regioni della penisola saranno colpite da forti temporali ed in molte città c’è addirittura massima allerta lanciata dal Dipartimento Protezione Civile. Scopriamo le regioni interessate.

Meteo, allerta per le prossime ore: forti temporali in arrivo, le zone interessate

Il meteo.it ha annunciato l’arrivo del maltempo: le aree alpine della Lombardia, Liguria, Veneto ed Emilia Romagna saranno sotto osservazione. Forti temporali colpiranno nelle prossime ore la Toscana, le Marche, l’Abruzzo ed il Lazio. Altrettanto violenti rovesci colpiranno la Campania, il Molise ed il nord della Puglia nel pomeriggio. I primi disagi del brutto tempo sono stati già registrati nella notte a Napoli dopo un fortissimo nubifragio avvenuto intorno alle 4 del mattino che ha provocato l’allagamento della stazione di Piazza Garibaldi. Non solo, sono state deviate anche diverse linee dell’ANM: anche la stazione di Scafati è allagata.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha annunciato tramite un tweet che per la giornata di oggi, 23 settembre, c’è allerta gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico in sei regioni: Lombardia, Liguria, Toscana, Umbria, Marche e Lazio. Questo l’avviso: