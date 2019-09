Biagio D’Anelli ha pubblicato un video per Francesca De Andrè per rispondere alle accuse ricevute e per attaccare Giorgio Tambellini: ecco di che si tratta.

Ieri pomeriggio Francesca De Andrè e Giorgio Tambellini sono stati ospiti di Barbara D’Urso per raccontare il loro ritorno di fiamma: entrambi hanno attaccato duramente Biagio D’Anelli e Fabrizia De Andrè, incolpati di aver messo su’ un complotto riguardo il tradimento. L’opinionista di Pomeriggio Cinque ha postato un video selfie su Instagram in cui replica alle accuse ed attacca duramente Giorgio, sottolineando di avere tutte le prove che servono ad accertare i fatti. Vediamo cosa è successo nel dettaglio.

Biagio D’Anelli, video per Francesca De Andrè: replica alle accuse ed attacca Giorgio Tambellini

Con un video selfie, Biagio D’Anelli, accusato dalla De Andrè di aver organizzato un “complotto” contro lei e Giorgio Tambellini, ha risposta alle accuse dell’ex gieffina. Dure parole nei confronti della genovese:

“Pare che una o delle persone vorrebbero denunciarmi. A Francesca de Andrè e Giorgio Tambellini voglio dire che: primo punto, ricordo che in casa Giorgio è entrato dicendo “sì ti ho tradito, ho fatto quello che ho voluto perchè tu non c’eri”. Secondo punto, ho cinque paparazzi che hanno visto l’accaduto e posso fare nomi e cognomi o posso portarli dove vuoi e quando vuoi. Mi ha telefonato la tua amica, Alessandra, passandomi Giorgio che voleva parlare con me, mi ha detto che mi avrebbe offerto una cena se gli avessi parato il c***”: inizia così il discorso dell’opinionista. “Caro Giorgio, a che pro dovrei fare un complotto contro di te? Che mi frega del vostro fidanzamento?“: conclude invitando Tambellini ad avere un confronto faccia a faccia.

