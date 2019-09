Bilancia tutte le caratteristiche del segno zodiacale che caratterizza soprattutto il mese di ottobre: donne eleganti e uomini di gran classe.

Bilancia tutte le caratteristiche del segno zodiacale: da oggi, 23 settembre, imperano le donne e gli uomini nati fino al 22 ottobre. Un segno d’Aria, governato da Venere che in genere attribuisce un grande fascino e modi eleganti. Persone che amano il buon gusto e la vita noturna, ma senza esagerare, perché l’equilibrio è ua delle loro caratteristiche principali. Hanno anche un grande senso della giustizia, si mettono in mezzo per risolvere questioni delicate senza mai tirarsi indietro. Soprattutto fanno in modo che attorno a loro regni sempre la massima armonia anche se questo può suscitare contrasti e inimicizie. Ma con la loro pazienza, dote rara, sono in grado di sopportare tutto.

Bilancia, tutte le caratteristiche: partiamo dalle donne, spesso accusate a torto di essere eterne indecise. In effetti ponderano molto bene prima di fare un acquisto e non sono amatissime dai commessi. Ma semplicemente perché vogliono essere sicure del risultato finale e sanno bene a cosa vogliono arrivare. Una delle loro caratteristiche migliori è quella di far credere al partner, o agli amici, di essere stati loro a prendere una decisione fuinale. In realtà sono state abilissime a portarli dalla loro parte. La donna Bilancia è perfettamente incarnata da alcune rappresnetanti come Monica Bellucci e Dita von Teese. Tutte le curve al posto giusto, donne morbide e non spigolose, almeno all’apparenza. In generale teme molto le critiche, quindi tende a compiacere gli altri. Ma è anche molto aperta al dialogo, apprezza la correttezza e difficilmente porterà rancore.

L’uomo della bilancia, un personaggio di altri tempi

E l’uomo della Bilancia? Quasi sprecato per il mondo moderno, perché lui sposa valori antichi come il rispettto, la cavalleria. Ma anche narcisista il giusto, amante del bello e del buon vestire. Non disdegna creme, profumi e attrezzi per essere sempre impeccabile, anche quando deve ricevere ospiti in casa.

Il suo desiderio più grande è quello di poacere agli altri e per questo è disposto a qualsiasi sacrificio. Quindi i suoi modi molto gentili sono sinceri, ma in qualche modo dovete difficdare, perché il suo ego viene sempre prima di tutto. Nati in questo segno, Bruno Mars, Zac Efron, Eminem e Francesco Totti. Personalità enormi, ma indiscutibilmente anche fedeli.

