Cecilia Rodriguez è la protagonista di un brutto episodio social: la scollatura e lo spacco del suo vestito sono ‘hot’, ma tutti gli occhi cadono lì.

Si è appena conclusa la Milano Fashion Week, la classica settimana della moda milanese, a cui vi hanno preso parte numerosi personaggi dello spettacolo, modelle ed influencer. Tra i diversi nomi, è impossibile non citare Cecilia Rodriguez. La sorella minore di Belen, ancora una volta, si è completamente contraddistinta dalle altre. Con degli outfit sempre eleganti, raffinati e super belli, la modella argentina ha lasciato senza parole chiunque vedesse le sue foto su Instagram. Anche una delle ultime, pubblicate pochissime ore fa, ha incantato praticamente tutti. Con uno vestito corto strabiliante e con una scollatura in vista, Cecilia ha ricevuto una ‘marea’ di commenti, ma c’è chi, però, ha notato anche altro. Ecco di che cosa parliamo. Ed è proprio per questo motivo che ‘Chechu’ è stata la protagonista di un brutto episodio su Instagram. Ecco cos’è accaduto.

Cecilia Rodriguez, tutti gli occhi guardano lì: il brutto episodio social

Pochissime ore fa, vi abbiamo parlato di questo spettacolare vestito che Cecilia Rodriguez, per l’ultimo giorno della Milano Fashion Week, ha deciso di indossare.

Da come si può vedere, l’abito indossato ha, senza alcun dubbio, delle particolarità davvero ‘importanti’. Di cosa parliamo? Beh, si nota chiaramente che il vestito è decisamente molto corto e, soprattutto, una taglio sulla scollatura abbastanza evidente. Tuttavia, nonostante la bellezza di Cecilia, ammettiamolo, sia davvero smisurata, c’è chi nota altro. Ed è proprio per questo motivo che, come dicevamo precedentemente, la Rodriguez è stata protagonista di un brutto episodio su Instagram. Ecco i commenti ai quali ci riferiamo:

Sì, è proprio così. È all’acconciatura, infatti, che fanno riferimento i commenti che abbiamo riportato in alto. Un’acconciatura, ammettiamolo, un po’ particolare, ma davvero favolosa. Voi, invece, come la pensate?

