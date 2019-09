Cristina Chiabotto ha sposato Marco Roscio: la reazione su Instagram dell’ex Fabio Fulco non è passata inosservata. Ecco di che parliamo…

L’ex Miss Italia ha sposato Marco Roscio, imprenditore con cui è fidanzata da circa due anni: in poco tempo tra loro è scoppiato una passione così forte al punto da giurarsi subito amore eterno. La cerimonia tra Cristina e Marco è stata super blindata: si sono sposati in provincia di Torino, nella chiesa di Sant’Uberto, a Venaria. Nessuno lo avrebbe immaginato, soprattutto dopo la lunghissima relazione della Chiabotto con l’attore Fabio Fulco, interrotta per volontà sua, non sicura dei sentimenti che provava. E’ proprio lui che ha risposto ad un commento su Instagram, rendendo pubblica la sua “reazione” al matrimonio della sua ex! Diamo un’occhiata.

Cristina Chiabotto ha sposato il suo fidanzato Marco Roscio: una splendida cerimonia in provincia di Torino con circa 400 invitati ha reso per l’ex Miss Italia ed il suo compagno la giornata indimenticabile.

Un po’ amara forse per l’ex della Chiabotto, Fabio Fulco. Un utente Instagram ha mandato all’attore una frecciatina, la risposta è stata una chiara reazione al matrimonio. “Sei bellissimo, la tua ex si è sposata un rospo“, scrive una fan dell’uomo. Fulco ha risposto con una faccina che ride, come a confermare il pensiero dell’utente? Un’altra donna interviene nel botta e risposta scrivendo: “I rospi sono altri, senza nulla togliere a Fulco ovviamente“. L’attore non esita a rispondere a tono: “Hai ragione, ci vuole altro… e tu sicuramente non ce l’hai“.