La Prova del Cuoco, il co-conduttore Claudio Lippi è stato protagonista di un colpo basso davvero inaspettato: ecco cos’è accaduto.

La nuova edizione de La Prova del Cuoco è ripartita. E lo ha fatto davvero alla grande. Elisa Isoardi, con tutte le novità apportate al programma, si conferma, per il secondo anno consecutivo, una vera e propria certezza. Ovviamente, in questa scalata al successo non è affatto da sola. Bensì, è dolcemente accompagnata. Non soltanto dalla squadra di cuochi che, giorno dopo giorno, offrono delle ricette davvero speciali e succulente, ma anche da un co-conduttore davvero unico. Parliamo, infatti, di Claudio Lippi. Ebbene si. Il noto conduttore è subentrato proprio quest’anno nel cast del famoso cooking show di Rai Uno. Eppure, sembra che è riuscito già a conquistare una buona fetta di telespettatori. Poche ore fa, però, è accaduto qualcosa di inaspettato. Ecco di che cosa parliamo.

Claudio Lippi, colpo basso a La Prova del Cuoco: cos’è accaduto

Per la nuova edizione de La Prova del Cuoco sono state apportate alcune modifiche. Non soltanto, infatti, Elisa Isoardi ha deciso di dedicare uno spazio del programma alla cucina per cani. Di cui, ovviamente, il suo Zenit ne è il protagonista. Ma è cambiato anche il co-conduttore. Non più, quindi, Ivan Bacchi, bensì Claudio Lippi. Ebbene si. Il volto storico di Buona Domenica, insieme a Maurizio Costanzo e Luca Laurenti, si è catapultato in una nuova avventura accanto alla bellissima Isoardi. Tuttavia, però, sembra che ad alcuni telespettatori non vada affatto giù la sua presenza all’interno del programma. È, infatti, proprio questo che si evince da un commento di un utente instagram ad una foto della conduttrice del cooking show. Eccolo nello specifico:

Ecco. Secondo l’utente in questione, quindi, la presenza di Claudio Lippi sarebbe, addirittura, ‘deleteria’ per un programma come La Prova del Cuoco.

