Vieni da Me, Claudio Lippi ospite di Caterina Balivo nella puntata di oggi, lunedì 23 settembre.

Claudio Lippi a Vieni da Me con Caterina Balivo. Oggi, lunedì 23 settembre inizia una nuova settimana del programma di punta della Rai nel pomeriggio e il primo ospite è un grande amico della conduttrice che però è sempre al centro di grandi polemiche. Claudio Lippi si presta al gioco della lavatrice e si affrontano così tanti argomenti riguardanti la sua vita privata e professionale.

Claudio Lippi: “Ho smesso di fare tv per scelta”

Si prende così il primo panno sporco che è un grembiule: “Dopo tanti anni sei tornato nel tuo habitat naturale con La Prova del Cuoco – spiega la Balivo – La tua carriera televisiva ha veramente avuto una battuta d’arresto?”. Claudio Lippi spiega che per scelta personale si è fermato ad un certo punto: “Ho iniziato 55 anni fa e ho imparato da tanti maestri che il mio concetto di televisione è fondato sull’umiltà e sul rispetto del pubblico. L’ho sempre fatto quindi non condivido una parte di tv molto educata. Visto che più proposte venivano da quella parte non volevo tradire la mia etica”. Lippi dichiara che per natura non è capace a prevaricare gli altri cosa che invece, a suo dire, in tv accade spesso: “Non ho il sacro furore della visibilità”.

Vieni da Me, Claudio Lippi e l’episodio con Carlo Conti

Lippi salva solo alcune realtà televisive: “Come la tua” dichiara alla Balivo e Caterina risponde ironica: “Salvi chi ti ospita in tv?”. Lippi sorride e poi dice: “Prima o poi ti strozzo, qui è il posto ideale dove fare dichiarazioni che vengono fraintese”. Si riprende così una vecchia intervista di Lippi a Vieni da Me del 30 aprile 2019 quando il conduttore ha dichiarato che molti programmi che fa Carlo Conti li avrebbe voluto fare lui: “Ho detto che visto che è un grande professionista nessuno glieli leva, ma sono programmi che vorrei fare io”.

Claudio Lippi: “Perché vedere in tv litigare chi ci dovrebbe governare o chi si inventa i matrimoni?”

Lippi poi dichiara che modificare le parole dei personaggi tv è la moda del momento: “Ma la gente capisce le verità e le menzogne, la gente ne ha fin sopra ai capelli dei problemi e veder litigare o parlar male in tv non serve. Perché sentir litigare chi ci dovrebbe governare? Perché sentir litigare gente che si inventa matrimoni”. La stoccata però c’è ancora una volta e questa volta interessa Live! Non è la D’Urso che nella puntata di domenica aveva come ospite Matteo Salvini, e anche Non è l’Arena che ha dedicato la puntata a Pamela Prati.

