Tra Wanda Nara e Costanza Caracciolo non corre buon sangue dietro le quinte di Tiki Taka? Adesso non ci sono più dubbi, ecco cosa dichiara l’argentina.

La nuova edizione di Tiki Taka: il bello del calcio è, finalmente, iniziata. È da quando è iniziata la nuova stagione calcistica, infatti, che il programma di Pierluigi Pardo continua a far compagnia i suoi numerosi telespettatori la domenica sera. Tuttavia, è proprio quest’edizione che prevede una serie di novità. Oltre che la presenza fissa di Wanda Nara, nello studio televisivo sono presenti altre figure femminili. Certo, Giorgia Venturini, ma anche Costanza Caracciolo e Carolina Marcialis, rispettivamente le compagne di Cristian Vieri e Antonio Cassano. Entrambi sono degli ospiti fissi del programma e, così, si fanno accompagnare dalle loro donzelle. Ecco. Come sarà, quindi, il rapporto dell’argentina con le due donne? Stando ad un’indiscrezione lanciata da Chi, qualche settimana fa, sembrerebbe che ci sia il gelo totale. Tuttavia, a dare la risposta definitiva è Wanda in prima persona. Ecco cosa dichiara ai microfoni di Striscia la Notizia.

Tiki Taka, gelo tra Wanda Nara e Costanza Caracciolo: ecco la verità

La prima puntata di Striscia la Notizia è stata davvero scoppiettante. Oltre i fantastici servizi che il tg satirico di Antonio Ricci è solito mandare in onda, era impossibile non iniziare la nuova stagione con la classica consegna del tapiro da parte di Valerio Staffelli. Ecco. La prima ‘vittima’ è stata Wanda Nara. L’argentina, fermata dall’inviato per festeggiare il primo derby dell’Inter vinto senza Mauro Icardi, ha chiarito tutti i dubbi su un possibile gelo tra lei e Costanza Caracciolo spesso ospite dietro le quinte di Tiki Taka. Senza troppi giri di parole Wanda, in compagnia di Giorgia Venturini, altra ospite fissa del programma di Pierluigi Pardo, ha fatto chiaramente intendere che le uniche donne del programma di Canale 5 sono loro due. Le altre, stando a quanto dichiarato a Valeria Staffelli, sono soltanto ‘intrusi’. Beh, ammettiamolo: una risposta molto esaustiva, no?

