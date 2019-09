Elena Santarelli è stata la protagonista di un duro commento su Instagram da parte di un utente: ecco la sua risposta da applausi.

Viviamo in un’epoca in cui i social sono diventanti parte integrante della nostra giornata. Non soltanto, tramite i nostri profili possiamo condividere tutto ciò che riguarda le nostre vite, ma abbiamo anche la possibilità di interagire o comunicare con i nostri beniamini. Sono, infatti, tantissimi i Vip che, tramite i loro canali Instagram, hanno un vero e proprio dialogo, seppure virtuale, con i loro followers. Certo, non è sempre rose e fiori, sia chiaro. Anzi, alcune volte i personaggi pubblici sono ‘vittime’ di spiacevoli episodi. È proprio questo, infatti, che è accaduto pochissime ore fa ad Elena Santarelli. La bella showgirl è stata la destinataria di un duro commento da parte di una sua followers. Ma ecco che cosa è successo nel minimo dettaglio.

Elena Santarelli, il duro commento: “Rinforza i pasti”, ecco la risposta

È sempre stata molto attiva sui social, Elena Santarelli. A dispetto di tantissimi altri personaggi pubblici, la bella attrice è una delle poche che è solita condividere ogni momento della sua vita con i suoi adorati sostenitori. Lo ha fatto quando suo figlio Giacomo era malato. E lo continua a fare anche adesso. Infatti, pochissime ore fa, la showgirl ha pubblicato una foto per salutare l’estate, ormai, terminata. Ma ecco che proprio suddetto scatto è stato, immediatamente, preso di mira. Tra i diversi commenti, quindi, ne spunta uno che, com’è giusto che sia, ha suscitato la reazione di Elena. Ecco di che cosa parliamo nello specifico:

Da come si può chiaramente vedere quindi, il commento dell’utente in questione riguarda l’aspetto fisico della giovane Santarelli. Che, evidentemente, risulta essere, stando a quanto si evince dalle parole, troppo esile. “Rinforza i pasti”, le scrivono. Immediata è stata, quindi, la risposta di Elena. Che, senza troppi giri di parole, ha risposto per le rime. Suscitando, quindi, gli applausi dei suoi sostenitori che hanno assistito a questo botta e risposta.

