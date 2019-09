Elisabetta Gregoraci, incidente ‘hot’: alza le braccia e…dal costume esce un po’ troppo. Ecco la foto che ha infiammato Instagram.

Elisabetta Gregoraci è una della showgirl e conduttrici più amate della nostra tv. Un delle poche che mette d’accordo uomini e donne. L’ex moglie di Briatore è sì bellissima come tante altre colleghe, ma si distingue per la sua semplicità e la sua umiltà. Ne è un esempio l’abitudine di Elisabetta di rispondere, uno ad uno, ai commenti dei followers su Instagram. È accaduto anche sotto l’ultima foto postata dalla Gregoraci. Una foto decisament ‘hot’: Elisabetta è in costume, durante una giornata dedicata alle immersioni. Ma il triangolino indossato dalla bella calabrese è un po’ troppo piccolo. L‘incidente ‘hot’ è inevitabile. Date un’occhiata.

Elisabetta Gregoraci, incidente ‘hot’: dal costume esce un po’ troppo…

Basta poco ad Elisabetta Gregoraci per scatenare il pubblico di Instagram. I post pubblicati dalla sexy conduttrice sono sempre invasi da piogge di like e commenti. Ed è quello che è successo anche per l’ultimo scatto mostrato da Elisabetta. Probabilmente una foto ricordo di questa estate, durante una giornata di immersioni in Sicilia. La Gregoraci sfoggia un fisico mozzafiato, e, dal costume, si vede un po’ troppo… ‘Colpa’ del braccio alzato? Guardate un po’:

Il bikini indossato da Elisabetta sembra un po’ troppo piccolo…Il triangolo non compre del tutto le forme. La conduttrice è decisamente sexy, ma mai volgare. È questo il giusto mix di eleganza e sensualità, che la rende una delle donne più amate della nostra tv. E a voi, piace Elisabetta Gregoraci?